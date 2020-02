Covid-19, abbasso gli untori

(Roberta Labonia) – L’unica cosa che non vorrei in questo momento, è prendermi quest’accidente di Covid – 19, meglio noto come Coronavirus, e fare l’untore a casa mia e nella mia comunità. Per cui ho deciso di cambiare registro.

A Roma siamo ancora fermi a 3 contagi (2 cinesi e 1 italiano tutti in via di guarigione e/o guariti), ma non mi illudo, bisogna attrezzarsi. Quindi parenti, amici e conoscenti, vi voglio tanto bene, mi state nel cuore, ma da adesso e fino al cessate allarme, a mia e vostra tutela stabilisco nuove regole nel mio vivere sociale. Nel dettaglio :

– vietato parlarci ad un palmo dal naso. Ci possiamo capire anche ad un metro di distanza, a meno che qualcuno di voi non sia duro d’orecchio.

– vietate manifestazioni d’affetto. Se mi verrete incontro con le braccia aperte vi smarchero’ meglio di Francesco Totti.

– Chi è abituato a stampare baci e bacetti appiccicosi, quelli prima su una guancia e poi sull’altra, se lo può scordare. Sono rinviati a data da destinarsi (in alternativa bacetti e cuoricini via social come piovesse).

-Scordiamoci per un po’ anche le strette di mano. Alzeremo la manina e la scuoteremo in segno di saluto. Vista la contingenza ce lo faremo bastare. Punto.

E poi, nuove regole della casa: se ci scapperà il colpaccio di tosse o uno starnuto, posizioniamoci a distanza di sicurezza e schermiamoci con la cavità del gomito.Vietato schermarsi con le mani per poi poggiarle e seminare batteri in ogni dove. Se ci sentiremo montare un influenza o se avremo qualcuno in casa che ce l’ha, mettiamoci una mascherina, proteggeremo noi e gli altri. Se non ne troviamo in giro, in Rete si trovano. Almeno fin’ora. Non soffiamoci il naso sempre nello stesso fazzoletto di carta. Una volta usato buttiamolo ben chiuso in un cestino. Vietato strofinarsi occhi, naso o, peggio, la bocca, sarebbe come sfidare la sorte. Piuttosto laviamoci le mani spesso. Ma non un passatina di 10 nano-secondi. Puliamole bene per 50/60 secondi: palmo, dorso e fra le dita. Abbondiamo. Che ci costa? Così facendo terremo lontana anche la vecchia rognosa influenza che ogni anno ci rompe i marroni.

A proposito, lo sapete che la normale influenza fa molti ma molti più morti di questo stramaledetto Covid-19? Lo sapete che però il Covid-19 è molto ma molto più contagioso della normale influenza? Lo sapete che questo avviene perché mentre per l’influenza comune molta popolazione ha sviluppato anticorpi o è vaccinata, davanti a questo stramaledetto Covid-19 siamo del tutto indifesi? Lo capite che, quindi, le misure straordinarie che il Governo sta adottando hanno il fine di contenere il contagio? Lo capite che ciò si rende necessario perchè altrimenti mezza Italia si metterebbe al letto e il Paese si fermerebbe? L’avete capito che coloro che spargono panico e fanno cattiva informazione remano contro gli italiani? (ogni riferimento a Matteo Salvini è puramente voluto).

Se avete dubbi informatevi presso fonti qualificate (Protezione Civile e Ministero della Salute). E se non lo capite o, addirittura, vi siete sentiti offesi da questo mio decalogo, beh, è un problema vostro. Anzi pure nostro.