Roma, IveliseCineFestival: i vincitori della Vª edizione del festival

IVELISECINEFESTIVAL DAL 20 FEBBRAIO AL 23 FEBBRAIO 2020

Annunciati i vincitori, ieri, domenica 23 febbraio, presso la Casa del Cinema, nel corso della Premiazione della V Edizione del festival.

26 sono state le opere in Concorso, selezionate attraverso un bando e 6 le Categorie di genere costituite: Commedia, Tematica Sociale, Drammatico, Documentario, Animazione e Horror/Noir.

Serata ricca di grandi emozioni e sorprese ieri presso la Casa del Cinema di Roma, durante la Premiazione della Quinta Edizione dell’IveliseCineFestival.

Il festival di cortometraggi e documentari, prodotto dal Teatro Ivelise e dall’Associazione Culturale Allostatopuro, con il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, da ACSI, Metis Teatro, ProLoco Città di Anzio e organizzato in collaborazione con ViviRoma.it, il Teatro Kopó, il Mangiaparole – Libreria Caffè letterario Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, I.I.S. Apicio Colonna Gatti, dopo tre giorni di proiezioni parallele in più sedi artistiche del Lazio, si è concluso ieri con la tanto attesa Premiazione nel corso della quale sono stati annunciati i vincitori decretati sia dalla Giuria di Esperti che dalla Giuria Popolare.

Ricordiamo che delle 26 opere in Concorso, la Giuria, presieduta dal critico cinematografico Maurizio Di Rienzo (Presidente di Giuria), dall’autrice Maddalena Ravagli, dai registi Vincenzo Alfieri e Daniele Barbiero e dal D.O.P Fabrizio Lucci, ha decretato 4 nomination per ogni categoria:

MIGLIORE OPERA CINEMATOGRAFICA

LA BELLEZZA IMPERFETTA di Davide Vigore

INANIMATE di Lucia Bulgheroni

THE ROLE di Farnoosh Samadi

SONG SPARROW di Farzaneh Omidvarnia

MIGLIOR REGIA

Davide Vigore di LA BELLEZZA IMPERFETTA

Lucia Bulgheroni di INANIMATE

Farnoosh Samadi di THE ROLE

Cosimo Alemà di SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Roberto Marchionni, Davige Vigore di LA BELLEZZA IMPERFETTA

Andrew Eu, Lucia Bulgheroni di INANIMATE

Ali Asgari, Farnoosh Samadi di THE ROLE

Farzaneh Omidvarnia, Mehdi Rostampour di SONG SPARROW

MIGLIOR MONTAGGIO

Riccardo Cannella di LA BELLEZZA IMPERFETTA

Raphael Pereira di INANIMATE

Andrea Gatopoulos di BLUE MATTER

Ehsan Vaseghi di THE ROLE

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Daniele Ciprì di LA BELLEZZA IMPERFETTA

Farzaneh Omidvarnia di SONG SPARROW

Lorenzo Scudiero di BLUE MATTER

Gianluca Sansevrino di SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI

MIGLIORE ATTORE

Fortunato Cerlino in HAPPY BIRTHDAY

Melino Imparato in LA BELLEZZA IMPERFETTA

Luca Di Giovanni in LA VOCE

Babak Hamidian in THE ROLE

MIGLIORE ATTRICE

Irene Ferri in SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI

Mina Sadati in THE ROLE

Alice Pagani in PLEASE DON’T GO

Mariella Parisi in MARIA ON A WIRE

ATTORE RIVELAZIONE

Pierpaolo Spollon in LO SCHIACCIAPENSIERI

Mario Russo in AMARE AFFONDO

Teodoro Giambanco in BLUE MATTER

Vincenzo De Michele in DEAF LOVE

ATTRICE RIVELAZIONE

Giusy Emanuela Iannone in MILLE SCUDI

Anna Ferraioli Ravel in SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L’AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI

Victoria Pisotska in LA BELLEZZA IMPERFETTA

Lorena Cesarini in L’INTERPRETE

Come nelle precedenti edizioni, anche il pubblico è stato partecipativo e ha votato durante le proiezioni parallele, nelle giornate del 20 e 21 febbraio decretando la “Migliore Opera a categoria di genere”:

Migliore Opera per la categoria di genere Commedia: “Deaf Love”

Migliore Opera per la categoria di genere Tematica Sociale: “Happy Birthday”

Migliore Opera per la categoria di genere Drammatico: “La Bellezza Imperfetta”

Migliore Opera per la categoria di genere Documentario: “We Listen”

Migliore Opera per la categoria di genere Horror/Noir: “L’Interprete”

Migliore Opera per la categoria di genere Animazione: “Inanimate”

Un’ulteriore novità di quest’anno è stata l’istituzione del Premio della Critica Cinematografica da parte di Cabiria Magazine che è andato a Mille Scudi di Serena Corvaglia.

Alla Premiazione di ieri sera si sono ritrovati i concorsisti, i membri della giuria e della stampa, le partnership e lo staff dell’evento per annunciare i vincitori, tutti uniti dalle grandi emozioni.

Sul palco insieme alla Giuria, la Direttrice del festival Brenda Monticone Martini, il conduttore e attore Andrea Venditti e Martina Milani, per presentare l’evento, annunciare i vincitori.

Vince come Miglior Opera di questa Quinta Edizione “Inanimate” di Lucia Bulgheroni con 1.000 euro in premio, la Miglior Regia va a Farnoosh Samadi in “The Role” che vince un giorno di set nella location del Teatro Kopó; la Miglior Sceneggiatura va a Ali Asgari, Farnoosh Samadi di “The Role” vincendo un giorno di set presso il Mangiaparole – Libreria Caffè letterario e la pubblicazione della sceneggiatura con la casa editrice fondata dal locale, la Miglior Fotografia va a Lorenzo Scudiero in “Blue Matter” che vince 2 giorni di set nella location del Teatro Ivelise; il Miglior Montaggio va a Raphael Pereira in “Inanimate” che vince 2 giorni di set nella location del Teatro Ivelise.

Anche i migliori attori hanno ricevuto una targa di riconoscimento e hanno vinto una cena per due persone presso il Mangiaparole – Libreria Caffè letterario:

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:

MELINO IMPARATO (LA BELLEZZA IMPERFETTA)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA:

MINA SADATI (THE ROLE)

ATTORE RIVELAZIONE:

MARIO RUSSO (AMARE AFFONDO)

ATTRICE RIVELAZIONE:

VICTORIA PISOTSKA (LA BELLEZZA IMPERFETTA)

