Andrea Scanzi: “Care tv, non infierite su Sgarbi: ne ha già passate abbastanza”

(di Andrea Scanzi – Il Fatto Quotidiano) – Le spoglie mortali di Sgarbi, a cui vogliamo tutti molto bene, sono restate assai piccate per la rubrica di martedì scorso. Spiace. La rubrica parlava di niente, cioè del poro Porro, e citava solo incidentalmente tali poco amabili resti, ma ciò è bastato affinché il portatore insano di tale parvenza corporea si scagliasse contro il suddetto. “Capra nana, ti sfido in tivù e ti mangio vivo!”, hanno urlato sputicchiando gli avvizziti resti, in una performance video esteticamente esaltante come una detartrasi effettuata al buio con la scimitarra.

Potrei replicare con un “zitto, vecchio scorreggione!”, ma non vorrei essere offensivo (con le scorregge). E poi le beghe personali sono avvincenti solo se riguardano Gilmour contro Waters. Quindi chi se ne frega.

La richiesta di “sfidarmi” in tivù è umanamente lecita: è il desiderio del vecchio circense, caduto in disgrazia e a fine corsa, di elemosinare l’ultimo giro. Ci sta. Tale sfida sottende poi un complimento implicito: reputandomi in grado di parlare con loro, le spoglie mi reputano un medium in grado addirittura di conversare coi postumi in vita. Le ringrazio.

Ma il punto è un altro: che senso ha invitarlo ancora in tivù? Gli ascolti non li droga più dai tempi di Schillaci. Politicamente non ci ha mai capito granché (“Renzi ha vinto il referendum del 2016, perché quel 40% è tutto suo”: infatti adesso non arriva al 4%). È un trasformista che in confronto Casini è Rodotà. Ed è pure vincente come Calenda. Orrendamente seviziato nel 2018 da Di Maio, un mese fa aveva promesso di condurre Berlusconi e Salvini al trionfo in Emilia Romagna: porta più sfiga politica del Crisantemi della Longobarda, con cui condivide peraltro la fascinosa presenza scenica.

Ogni volta si dice (da solo) di avere stravinto il confronto dialettico con chicchessia, quando ormai perde pure con Scaramacai. Come dialettica è un Carmelo Bene che non ce l’ha fatta, come critico d’arte un Montanari debole e in debito di morale. Aggredisce (a parole) chiunque, dall’alto di quel bel fisicuccio da sollevatore menomato di girini morti, poi però ogni volta sul più bello scappa (con D’Agostino, con Ricca, con Mughini). È così lucido da aver provato – sul serio! – a riportare in Italia il Rinascimento con Tremonti, che è come fare una cover degli Iron Maiden con Gianni Togni. Si autoproclama teneramente “donnaiolo”, quasi che uno scorfano potesse esser cigno. “Accusa” quelli più belli di lui (cioè tutti) d’esser gay, come fanno di solito quelli che gay lo sono davvero, e la cosa oscena è che per lui “gay” par’essere un insulto.

Cita spesso lo scodinzolante (con lui) Cruciani, forse perché ne condivide la ritrosia all’igiene minima. Straparla di giudici e garantismo, dileggiando Gratteri e Di Matteo, quando a livello giudiziario colleziona inciampi dai tempi del Nievo.

Televisivamente è un Buffalo Bill oltremodo presbite al tramonto, che mendica gli ultimi applausi urlando a caso e scorreggiando a comando.

Potrei andare avanti all’infinito, ma temo che la casella “infierire” sia stata già occupata dalla parola “natura”. Davvero, care colleghe e colleghi bravi (no Porro, non parlo con te): a che vi serve questo Vic 20 tristemente sabotato da se stesso? Lo so che lui l’invito lo accetta sempre, perché senza tivù non esiste, ma così passate per sadici. E poi, se proprio vi serve uno che faccia la parte del nonnetto iracondo che impreca per nulla, avete già Vittorio (si chiamano tutti così?) Feltri. Sul serio: non invitatelo più. Fatelo per il nostro e vostro bene. E pure per il suo: nessuno merita una gogna simile. Neanche lui.