L’Italia dei cazzarovirus stretta nella morsa del coronavirus

(PAOLO CARUSO) – Mentre il COVI- D 19 (coronavirus) si è diffuso fuori dai confini cinesi, interessando oggi anche l’Italia, le notizie allarmistiche si diffondono velocemente producendo panico sui rischi del contagio per la popolazione. Le trasformazioni della società contemporanea, l’elevato numero di viaggiatori in un mondo sempre più globalizzato, renderebbero ancora più catastrofici gli effetti di una eventuale pandemia. Le epidemie storiche come la peste di Milano, di manzoniana memoria, il colera di Napoli, hanno avuto un impatto circoscritto, una impronta quasi a livello narrativo. Il ventesimo secolo è stato costellato da epidemie virulente simil influenzali come la spagnola e successivamente l’asiatica che diffusasi rapidamente provocò sebbene in maniera circoscritta numerose vittime. Alcuni anni fa nuove e gravi epidemie hanno interessato i popoli asiatici come l’aviaria e la SARS, una forma severa di insufficienza respiratoria, trasmessa sempre dal contagio animale uomo, ad alta mortalità ma a più bassa diffusione. Oggi, con la diffusione del coronavirus in diverse parti del mondo e ahimè anche nella nostra Italia con la quarantena di interi paesi, l’allarmismo può dirsi non fine a se stesso, come spesso accade nell’informazione quotidiana dei media, ma si presenta in forma reale con la sua drammaticità, le sue paure, la sua diffusibilità. La sua narrazione però viene amplificata e scandita dal continuo e a volte ossessivo tam tam mediatico, creando non più semplice informazione ma spesso panico negli stessi cittadini. Se poi oltre ai programmi salottieri radiotelevisivi utili a fomentare l’isteria collettiva, ci si mette pure l’influsso negativo dato dalla politica con il cazzaro verde che chiede le dimissioni del governo Conte in un momento di estrema emergenza sanitaria e con tutti i rischi connessi legati ad una eventuale instabilità politica, (manca solo che il nuovo monatto torni a bussare ai citofoni per chiedere il test al coronavirus affidando magari il malcapitato al lazzaretto più vicino), oppure con lo stesso cazzaro di Rignano sempre pronto a sparare la sue “minchiate” , allora si che la virulenza dei due Mattei risulta altrettanto pericolosa. Oggi, così, nuovi vecchi fantasmi del passato sembrano riemergere, nuove paure, nuovi untori vengono a turbare le notti e i sogni di interi popoli, e l’uomo forte, sicuro, spregiudicato, appare fragile, nudo e indifeso dinanzi al diffondersi di tale epidemia. Mentre l’attenzione del mondo scientifico in barba al cicaleccio politico mediatico rimane alta, cercando anche di rassicurare la gente, i ricercatori a livello mondiale cercano di trovare al più presto l’antidoto, un vaccino che possa annientare la virulenza del COVI-D 19.