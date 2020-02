Pescara: canzone d’autore e atmosfere jazz. Lo stile inconfondibile delle canzoni di Sergio Caputo al Kabala

Canzone d’autore e atmosfere jazz. Lo stile inconfondibile delle canzoni di Sergio Caputo al Kabala

Sergio Caputo. voce, chitarra

Fabiola Torresi. basso

Alessandro Marzi. batteria

Alessandro Presti. tromba

Pescara. Caffé Letterario

Giovedì 27 febbraio 2020

Lo stile inconfondibile di Sergio Caputo e i suoi brani capaci di unire in maniera unica canzone d’autore e atmosfere jazz saranno protagonisti del prossimo appuntamento del cartellone musicale del Kabala. Giovedì 27 febbraio 2020, il cantautore si esibirà sul palco del Caffé Letterario in quartetto, insieme a Fabiola Torresi al basso, Alessandro Marzi alla batteria e Alessandro Presti alla tromba.

Il concerto comincia alle 20.45. L’evento è sold out, non sono più disponibili tagliandi per la cena né per le drink card: si raccomanda ai possessori dei biglietti di arrivare puntuali al Caffé Letterario.

Sergio Caputo è uno dei musicisti italiani più originali dei nostri tempi. Egli ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è solamente suo, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. Oggi, dopo la lunga esperienza americana, Sergio Caputo si esibisce in varie formazioni portando il meglio del suo repertorio al pubblico internazionale.

Nel 1983, esce il suo primo album “Un sabato italiano”. Questo album lo porta subito al successo ed è tutt’ora un classico. La sua musica è una miscela di pop e jazz che spesso spazia nel latin e con un uso innovativo del linguaggio. I temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane.

“Un sabato italiano” è stato seguito da 12 album e diverse compilation. Sergio Caputo ha partecipato al Festival di Sanremo tre volte e, negli ultimi anni, è tornato con particolare decisione a sonorità jazzistiche e latine.

Col nuovo millennio, il cantautore si trasferisce in California, dove vive e lavora per 12 anni a contatto con le sue radici musicali e facendosi conoscere come chitarrista “smooth jazz”.

Nel 2008 esce il suo primo romanzo per la Mondadori, intitolato “Disperatamente (e in ritardo cane)”.

Di recente, Caputo ha celebrato il trentennale di “Un sabato italiano” con un nuovo album, “Un sabato italiano 30”, remake in versione più jazz dello storico album, contenente due brani inediti. È uscito inoltre il libro “Un sabato italiano memories”.

Nel marzo 2015, è uscito il nuovo album di inediti “Pop, Jazz and Love”, interamente in inglese, a parte il singolo “A bazzicare il lungomare”. Il suo mix di pop, jazz e poesia torna a riaffermare lo stile che da sempre contraddistingue l’autore.

Nel 2017, nasce una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l’album di inediti “Chewing Gum Blues”. Nel 2018, fra le molte esibizioni live, pubblica l’album “Oggetti Smarriti”, un unplugged con tre inediti, e altri brani “cult” della sua carriera.

Il concerto di Sergio Caputo si terrà al Caffé Letterario, in Via delle Caserme a Pescara .

