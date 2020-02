Salvini, vittima della superstar mediatica Covid-19

(di Nanni Delbecchi – Il Fatto Quotidiano) – Capiamo il silenzio stizzito di Matteo Salvini; dopo due anni ha trovato chi lo surclassa in tv. Perfino il fido Giletti ha aperto con il Coronavirus, padrone assoluto del video senza bisogno di una felpa, di un citofono, di un mojito. Basta la parola.

Tutti lo chiamano familiarmente per nome, il nobiliare Covid-19 non se lo fila nessuno, tutti sparano a 4k il primo piano a metà tra la cubomedusa e la mina antiuomo. Tv del dolore fatti più in là: è il momento dell’Horror Tv, il contagio raggiunge tutte le reti dove gli inviati vagano alla disperata ricerca di notizie in un’emergenza il cui punto fermo è che nessuno sa niente.