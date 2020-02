Il virus dietro a certo giornalume

(Tommaso Merlo) – Sbattere Conte in prima pagina accusandolo di essere il vero virus che contagia il paese, conferma il livello di depravazione raggiunto da certo giornalume. Anche se col giornalismo certe porcherie non hanno nulla a che fare. Ne hanno invece col pestaggio mediatico a fini politici. Con il servile squadrismo informativo per compiacere il ducetto di turno. E cioè Salvini. Scene da terzo mondo. Conte è finito sotto i manganelli nel bel mezzo dell’emergenza. Non si son fermati nemmeno davanti alla psicosi collettiva che ha stravolto il paese e rischia di metterlo in ginocchio perlomeno economicamente. Come accecati dall’odio. Verso Conte, verso quel premier che ha l’imperdonabile colpa di aver svergognato Salvini davanti al paese intero dopo il fallito colpo di mano estivo e soprattutto la colpa di essere il principale ostacolo all’ascesa del loro ducetto. Vogliono il potere e lo vogliono in fretta. Prima che gli italiani sviluppino gli anticorpi al loro becero sovranismo. L’emergenza virus non c’entra nulla col pestaggio mediatico di Conte e certi vomitevoli campanilismi regionali o battibecchi da zabette ancora meno. Il loro obiettivo è distruggere la reputazione di Conte e quindi erodere il suo consenso in modo che l’ascesa di Salvini possa proseguire indisturbata. Tutto qui. Pestaggi mediatici a fini politici. E ogni scusa è buona. Anche il coronavirus. Ed eccoli allora attaccarsi ad ogni fesseria e ricamarci sopra pagine e pagine di tossiche falsità. Eccoli manganellare furiosamente. A caso. Una violenza mediatica che contro Conte fa ancora più impressione. Perché scatenata contro un cittadino prestato alla politica, contro un professionista mite che sta semplicemente rimboccandosi le maniche per servire la collettività e lo sta facendo chiedendo unità e collaborazione. Perché solo così i paesi sani e civili affrontano le emergenze. Anche se dal punto di vista sanitario il coronavirus si rivelasse la bufala del secolo, il panico che ha scatenato rischia di avere conseguenze devastanti. In qualunque modo la si valuti, l’Italia sta vivendo una oggettiva emergenza che richiederebbe serietà assoluta e compattezza anche da parte della stampa, ma a certo giornalume non gliene può fregare di meno. L’unica cosa che hanno in testa è servire il loro nuovo ducetto, è tornare a comandare. Scene da terzo mondo. Il livello osceno che ha raggiunto certo finto giornalismo non sorprende più. Conte è solo l’ultima di una lunga serie di nemici pestati mediaticamente. Quello che sbalordisce è la cultura che trapela da certo giornalume. La violenza, la faziosità, il cinismo, la volgarità, l’aggressività. La totale assenza di qualsiasi freno inibitore. La peggiore destra che si sia mai vista in Italia e che ha in Salvini un ducetto ideale. Un virus politico e culturale che va assolutamente fermato.