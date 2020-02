Selvaggia Lucarelli: “Le follie e i paradossi da virus: gara a chi la spara più grossa”

Il gioco dell’assurdo – Dal convegno sul Coronavirus annullato per Coronavirus alle uscite di Tony Capuozzo e Paolo Liguori.

(di Selvaggia Lucarelli – Il Fatto Quotidiano) – Un po’ di cose sul Coronavirus che sono costretta a commentare.

1) L’assalto ai supermercati per sopravvivere a questa pandemia mondiale facendo scorta di taralli pugliesi e pizze surgelate è una delle manifestazioni più evidenti della pandemia mondiale preesistente al Coronavirus: la minchionaggine.

Se c’è un modo per esporsi al rischio è quello.

Se c’è un modo per esporsi al rischio infatti è quello di recarsi in un luogo affollato e toccare barattoli, confezioni, carrelli che hanno toccato altre decine e decine di persone, portandoseli pure in casa in quantità da apocalisse nucleare. Posso poi capire l’acquisto compulsivo di pasta e merendine, ma non riesco a spiegarmi perché nel supermercato sotto casa mia siano andate esaurite pure le confezioni di sale. La gente ha paura di morire mangiando sciapo, non c’è altra spiegazione.

2. Neppure la logica secondo cui l’Italia avrebbe sbagliato a bloccare i voli diretti dalla Cina, perché “non abbiamo potuto controllare quelli che arrivavano facendo scalo altrove”, mi è chiara. Lo sosteneva con convinzione anche Tony Capuozzo qualche sera fa da Giletti. Non serve essere diretti discendenti di Marco Polo per realizzare una questione semplice in tema di viaggi: i voli con scalo dalla Cina non sono una realtà tutta italiana come i pomodori San Marzano. Tutti i Paesi del mondo hanno voli con scalo da e per la Cina, per cui non si comprende perché gli scemi irresponsabili saremmo solo noi che abbiamo bloccato i diretti. Al massimo abbiamo adottato una misura in più, magari inefficace, non certo dannosa. Per il resto, chi ritiene che il mondo si possa dividere in compartimenti stagni ha un’idea del mondo piuttosto ingenua. Ai controlli in aeroporto sfuggono i corrieri della droga con etti di cocaina nell’intestino retto, capirai se con un termometro ora riconosceranno un malato di Coronavirus.

3. Folli per me tutte le direttive che impediscono alle persone di aggregarsi in luoghi pubblici, ma la decisione di alcune Regioni di chiudere le scuole è criminale. Io non so se Beppe Sala abbia la più pallida idea di cosa significhi una settimana di vita con i figli a casa, durante il periodo lavorativo, ma credo si possa ritenere la quarantena più crudele della storia dopo quella toccata a Sallusti ai domiciliari con Daniela Santanchè.

4. Gli italiani hanno smesso di andare al ristorante cinese da ormai un mese e vabbè, la convinzione che l’involtino primavera sia il più minaccioso focolaio di virus dopo i pantaloni di pelle di Piero Pelù a fine concerto non gliela puoi levare. Il mistero però è perché gli italiani abbiano smesso di frequentare anche i sushi. L’unica deduzione logica è che siano convinti che Cina e Giappone siano la stessa cosa tipo quelli che ti dicono “Sono stata al lago di Gardaland”, tu gli dici “Di Garda!” e loro “Vabbè è la stessa cosa”.

5. Hanno annullato un convegno sul Coronavirus con esperti di Coronavirus per l’emergenza Coronavirus. Ora sappiamo da dove viene la famosa espressione “scatola cinese”.

6. Salvini, quello che parlava del pericolo “scabbia” importata dagli stranieri sui barconi convincendo gli italiani del fatto che saremmo morti tutti grattandoci, ora si trova all’imbarazzante situazione di non poter dire che i potenziali appestati adesso siamo noi.

L’affronto più doloroso però gli è arrivato dall’amica Marine Le Pen: “Potrebbero essere necessari controlli alle frontiere tra Italia e Francia se l’epidemia Coronavirus finisce sotto controllo”, ha dichiarato la Le Pen. Insomma, un contrappasso memorabile: ora Salvini per andare in Francia dovrà salire su una nave Ong fingendosi un eritreo o un magrebino. Checco Zalone è stato profetico.

7. Paolo Liguori continua a sostenere indisturbato che “sue fonti” gli suggeriscono che il Coronavirus sia sfuggito a un laboratorio cinese in cui si fanno esperimenti batteriologici. Non è chiaro come mai non abbia fonti che gli riferiscano qual è la teoria più accreditata da scienziati, medici, biologi, virologi e premi Nobel per la medicina sulla storia del laboratorio, e cioè “è una cazzata, Mariè”.

8. Tra gli effetti più drammatici del Coronavirus, peraltro pericolosamente ignorato dalla comunità scientifica, sono le interviste ad Alessandro Meluzzi sul tema. Nell’ultima è riuscito ad affermare che “i cinesi hanno ospedalini loro dove fanno aborti, terapie alternative, spesso scompaiono anche cadaveri, come si fa a rintracciare il paziente 0?”. A parte che un ospedalino cinese è grande quindici volte il Pirellone, a parte che se i cinesi non praticassero gli aborti in ospedale ma sul banco del pesce sarebbe un problema, a parte che non si capisce cosa voglia dire che in Cina scompaiano cadaveri e se lui ne sa più di noi a questo punto ci mostri le fosse comuni sotto le trattorie cinesi, la vera domanda non è chi sia il paziente 0 che ha diffuso il contagio, ma il criminale zero che ha concesso il diritto di parola a Meluzzi.

9. Tra tanti disastri, il Coronavirus ha il merito innegabile di aver ispirato una battuta geniale a Vittorio Feltri che lo riscatta da almeno un paio di titoli di Libero (indimenticabile, legato al Coronavirus, “Basta accanirsi sui pipistrelli”) e cioè: “Non preoccupiamoci del virus, pensiamo alla salute”.