Chieti, teatro Marrucino: domani primo concerto nel foyer con Daniele Mammarella

Past, present & let’s hope

DOMANI, VENERDì 28/02 alle 19

Ecco il primo dei concerti nel foyer con DANIELE MAMMARELLA

Live adottato dal Rotaract Club di Chieti

Prevista degustazione dei prodotti del birrificio artigianale Pesce Palla di Cepagatti

CHIETI – Sarà un concerto in solo di chitarra fingerstyle ad aprire la sezione dei quattro concerti nel foyer, parte integrante della stagione 2020 del teatro Marrucino. Il taglio del nastro spetta a Daniele Mammarella – venerdì 28 alle 19 – con il progetto Past, present & let’s hope (dal titolo del suo album d’esordio, distribuito da Egea Music). La programmazione del foyer andrà avanti il 24 aprile con i Koinaim, talentuosa band pescarese con Miriana Faieta alla voce; il 22 maggio con l’affermato pianista Claudio Filippini e il 25 settembre con il duo Marvulli – Columbro (violino e pianoforte). Tutti musicisti selezionati da Giuliano Mazzoccante in veste di presidente dall’associazione ArtEnsemble che firma la direzione artistica, in collaborazione con la Eufsc (European foundation for support of culture).

“Sono un chitarrista acustico fingerstyle – dichiara Mammarella su Giventorock.com – e perciò il Blues è parte di me per principio, è una mia passione sin da quando ero bambino, tanto è vero che all’età di 10 anni mi chiamavano Danny Blue (tra l’altro è il titolo del brano che apre il mio disco). Ma la mia musica è influenzata anche dal Folk in generale, che è la musica delle radici. Inoltre, la mia passione per lo scrivere melodie dolci e aggressive insieme, deriva dall’infinito amore per i Beatles”.

Nato a Pescara nel 1997, ha iniziato a studiare Chitarra a otto anni con il maestro Benedetto Conte. Già nella prima adolescenza, ha vinto numerosi premi di musica con composizioni originali. Il 4 ottobre 2019 ha lanciato il suo primo CD, appunto Past, present & let’s hope, che racchiude dieci tracce strumentali suonate con passione e con quella tecnica che ormai lo contraddistingue.

Biglietti 8 euro (posto unico). Online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/past-present-lets-hope oppure al botteghino. Per info e prenotazioni, questo è il numero della biglietteria: 0871/330470. A fine concerto seguirà una degustazione, a cura di Slow Food Chieti, dei prodotti del birrificio artigianale Pesce Palla di Cepagatti.

È interessante sapere che questo concerto è stato finanziato dal Rotaract Club di Chieti che ha sposato l’iniziativa, ancora in corso, Adotta un concerto. Si tratta dell’opportunità di impegnarsi attivamente per sostenere la musica e dare il proprio contributo. Per partecipare o saperne di più, basta fare uno squillo alla segreteria dell’associazione: 331/6019983.

Lo staff tutto infine, ringrazia per il prezioso sostegno: Epica srl, Adriatico Golf Club spa, pastificio Cocco, pastificio De Cecco; Ordine dei Farmacisti e FederFarma di Chieti, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Villa Serena per la Ricerca, Fondazione Immagine e i partner tecnici, Angelo Fabbrini per la collezione di pianoforti C. Beckstein, Slow Food Chieti e Città della Musica.

I concerti in teatro (sala principale) riprenderanno il 7 marzo con Dalla serenata alla commedia, sul palco l’ensemble del conservatorio L. D’Annunzio di Pescara.

INFO STAMPA:

Federica Fusco

stampa@federicafusco.it

http://www.federicafusco.it

http://www.teatromarrucino.eu

http://www.artensemble.eu