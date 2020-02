E Burioni ci fa subito un libro

(la Verità) – Se il vaccino per il coronavirus non è stato ancora trovato, ma arriverà, quello per l’egotismo dei competenti di turno scordiamocelo. La pulsione a vendere a noi poveri ignoranti dosi della loro sapienza è insopprimibile. Pochi giorni fa abbiamo accolto con sollievo l’annuncio del libro sul morbo della virologa dell’ospedale Sacco di Milano.

Ora gioiamo nell’apprendere che anche Roberto Burioni, IL competente, sarà nelle librerie dal 10 marzo con il tomo nel quale ci insegnerà come (solo) «la scienza può salvare l’umanità». Il volume ci aprirà gli occhi, d’altra parte come non fidarsi di chi il giorno prima di Codogno diceva: «ha più senso preoccuparsi dei meteoriti che del virus in Italia»?