Fa più danni la paura del virus

(Eugenia Tognotti – la Stampa) – Due virus circolano oggi in Italia, biologico l’ uno, il coronavirus – che ha immediatamente conquistato l’ arena mediatica; immateriale, l’ altro, il virus della paura. Fatto di chiacchiere, impressioni, reazioni emotive, parole, quest’ ultimo sta dilagando molto più velocemente del primo, attraverso la rete e le agenzie di stampa, contagiando un numero di persone enormemente più elevato di quello toccato dal virus biologico, di tutte le età e condizioni e ben al di là della famosa «zona rossa», blindata da cordoni sanitari e quarantene.

Si tratta di un virus pericoloso, che riceve una copertura mediatica senza precedenti per nessun evento o catastrofe nell’ Italia contemporanea. Capace di diffondere il panico, di paralizzare gli sforzi necessari a contenere la diffusione dell’«altro» virus, di dilatare gli effetti sull’ economia e di «disunire» l’ Italia, come stiamo vedendo in queste ore.

Non per niente era la paura stessa durante le crisi epidemiche a incutere i più grandi timori negli antichi magistrati di sanità che dovevano governare l’ emergenza. Ben consapevoli che la diffusione di una malattia mortale e contagiosa non incideva solo sulla salute fisica, alimentando la «fobia da contatto».

Le pulsioni di panico, l’ incubo dell’ imprevisto e dell’ ignoto spingevano a dare la caccia a presunti «untori», a forzare i cordoni sanitari, a sottrarsi all’ isolamento forzato, a fuggire dai lazzaretti, diffondendo l’ epidemia nelle zone «sane», mettendo a repentaglio l’ economia. Lo «sbigottimento delle genti» poteva uccidere, come riferiva un anonimo cronista orvietano della peste descritta da Boccaccio nel Decamerone.

Alcuni secoli dopo, citando Tucidide e la peste di Atene – che colpiva prima i «melancolici e i paurosi» – Ludovico Ariosto chiamava in causa «le gagliarde passioni dell’ animo» che definiva «i primi beccamorti dell’ uomo regnando il contagio».

Gli sforzi delle autorità sanitarie per dominare la paura e l’ irrazionalità, capaci di rendere le popolazioni «più proclivi ai morbi», trovano nuovi argomenti in tutte le epidemie, impreviste e imprevedibili, fino alla Spagnola. Ma in quel 1918, a guerra non ancora conclusa, il carico di angoscia e di ansia non trova voce e spazio nei giornali per il divieto di evocare persino il nome della «madre di tutte le influenze» che avrebbe contribuito a «deprimere lo spirito pubblico».

L’ infezione da Coronavirus non è la Spagnola.

L’ infezione da Coronavirus è ancora un’ epidemia più mediatica che medica, con una diffusione circoscritta, grazie alle severe misure cautelative adottate, e con tassi di mortalità molto vicini a quelli dell’ influenza. Occorrerebbe interrogarsi forse su che cosa ha innescato il virus della paura, ingiustificata, irragionevole, su cui s’ infrange la voce della scienza e l’ evidenza dei numeri.

Non sarà, a fare paura, il termine stesso di «contagio», in cui s’ intrecciano i concetti di «diffusione», «epidemia», «infezione», «trasmissione», «mescolanza»? Angosce, paure, reazioni emotive appartengono al presente quanto al passato. Mentre la scienza sta mettendo a punto un efficace vaccino immunizzante e altre strategie terapeutiche, s’ impone la necessità di addomesticare la paura nei confini della nostra cultura, operando secondo ragione.