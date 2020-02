I finti patrioti

È stato bello assistere al momento magico in cui il ministro, all’inizio del suo intervento, ha elogiato tutti gli uomini e le donne del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i parlamentari si sono alzati in segno di rispetto applaudendo all’unisono. Era il minimo che ci si potesse aspettare da un Parlamento democratico in un momento di difficoltà del Paese, eppure ne sono rimasta piacevolmente meravigliata. Vedi, ho pensato, nei momenti di crisi la politica c’è, si compatta, fa fronte comune.

È stato confortante constatare come tutti i rappresentanti dei partiti dell’opposizione, dalla Lega a Forza Italia a FdI (cacchio, una delle poche volte che s’è vista la Meloni, forse sapeva che sarebbe andata in diretta Rai), abbiano aperto i loro interventi invocando l’unità nazionale, il momento della collaborazione istituzionale. Ma qui finisce la favola. Passati i convenevoli ognuno di loro ha iniziato a vomitare sul Governo e su Giuseppe Conte le peggiori accuse circa la gestione di questa crisi sanitaria. Un disconoscimento della realtà dei fatti che è sfociato nel negazionismo: nulla, secondo le opposizioni, sarebbe andato nel verso giusto, nonostante, carta canta, la massima autorità mondiale, L’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), abbia certificato che l’Italia sta gestendo al meglio l’epidemia.

Per la banda di centrodestra di Lega&Co. ci sarebbero stati interventi tardivi. Quali? L’Italia è stata la prima in Europa ad aver mappato e blindato le sue 2 zone focolaio (peraltro connesse fra loro) e a fare screening a tappeto sulle zone rosse. Da qui l’alto numero di positivi al coronavirus accertati. Le notizie di queste ultime ore ci rimandano Germania, Francia, Spagna, alle prese con un numero crescente di casi positivi e sintomatici, che vagano random per risalire alla mappa dei contagi. Spero di sbagliare, ma temo che fra qualche settimana sarà l’Italia a doversi cautelare da loro. Questi Paesi hanno totalizzato un ritardo spaventoso nel contenimento del virus! Loro, non l’Italia.

Con strabismo disonesto, i “responsabili” delle opposizioni stasera a Montecitorio (ndr ieri sera), hanno accusato il Governo di cattiva informazione. Quando è di tutta evidenza che sono loro, in questi giorni, amplificati dalle testate giornalistiche e reti televisive irresponsabili e compiacenti, che senza nessun senso delle Istituzioni, stanno inviando messaggi contraddittori e spesso al limite del procurato allarme, agli italiani. Ed il primo in questa classifica di de-merito istituzionale lo conosciamo, è il cazzaro verde (ancora grazie a Travaglio che ci ha sdoganato penalmente il termine). Si è fumato un Governo alla vigilia di agosto, lasciando gli italiani in braghe di tela, figuriamoci se, per un pugno di voti, si fa scrupolo di sputtanare il suo Paese in mondovisione. Del resto, gratta gratta, lui rimane il secessionista padano che era. Quando Conte, due giorni fa’, colpevole di dire la verità, ha denunciato che il contagio si è diffuso anche perchè il lombardissimo Ospedale di Codogno non ha seguito rigorosamente i protocolli nazionali, il “patriota” Salvini gli è saltato al collo. Giù le mani dalla sanità lombarda!

Circa un ora fa’ il governatore della Lombardia Attilio Fontana, ha dichiarato di essersi messo in quarantena insieme al suo staff dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus.

Facciamo a tutti loro i migliori auguri affinché tutto vada per il meglio.

Per noi non sono padani, sono italiani.