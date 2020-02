“Yelldows” live allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

YELLDOWS IN CONCERTO ALLO STAMMTISCH TAVERN

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Chieti – La stagione concertistica degli Yelldows parte dalla “tana della musica” ovvero lo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo, dove si esibiranno domani 28 febbraio (inizio ore 22.30) percorrendo un bel viaggio insieme al pubblico attraverso i successi rock del passato.

È un grande ritorno live per la band nel noto locale dopo il successo ottenuto lo scorso anno in apertura a Pino Scotto.

Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Queen, The Doors, Rolling Stones e molto altro in scaletta per una serata dalla grande energia.

Gli Yelldows nascono nell’inverno 2012/13 per mano del cantante Daniele Di Battista e il chitarrista Marco Pancella. Completano la formazione il batterista Piero Di Florio e il bassista Dylan Scutti.

Quest’ultimo, dovendo partire per l’Australia, lascia il posto ad Alessio Pirocco.

I quattro ragazzi provengono da anni di musica in altre band abruzzesi. Il progetto Yelldows si prefigge di spaziare all’interno di tutte le branche del rock per riproporre grandi successi del passato: nei loro live si va dai Led Zeppelin ai Deep Purple, fino ai Black Sabbath, Queen, The Doors, Rolling Stones, Metallica, Alice in Chains, Rival Sons in un concerto tutto da scoprire canzone dopo canzone.

La band propone scalette personalizzate a seconda del tipo di evento inserendo da metà show in poi anche molte ballad … una formula vincente e molto gradita tanto che ha portato negli anni gli Yelldows ad esibirsi, oltre che nei migliori locali ed eventi abruzzesi, anche in diverse regioni italiane (Molise, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Lombardia).

Gli Yelldows nel tempo hanno anche aperto i concerti di grandi artisti come Cristina Scabbia, Pino Scotto, Riserva Moac, Bad Bones, Black Mamba, Nidi D’Arac.

Di seguito un elenco degli eventi nazionali più importanti ai quali hanno partecipato:

Apertura concerto per Pino Scotto Tour 2018 e 2019, Rose And Crown Festival Rimini, Apertura concerto Cristina Scabbia (Tsunami Rock Festival 2018), Biker Fest Lignano Sabbiadoro, Apertura concerto Badbones, Scorpions Treffen S.Severino Marche, Reunion Rimini, Run Del Picchio Chapter Jesi, Motoduck Ferrara, Picari Fest Terni, Moto Days Roma, Maremoto Support 81 Termoli, PDF Bergamo, Wild Willy Biker Fest Pescara.

Così gli Yelldows presentano i loro due concerti allo Stammtisch Tavern:

“Dopo l’ultima grande serata allo Stammtisch Tavern si prevede un ritorno ancora più infuocato.

La voglia di salire di nuovo su un palco così ambito ed importante porterà gli Yelldows a proporre una scaletta nuova anche con brani più di nicchia. Il pubblico dovrà prepararsi ad una ondata travolgente di puro rock. Impossibile mancare!”.

Yelldows live allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

28 febbraio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria