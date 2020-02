Contrordine Coronavirus: il panico è colpa vostra

(di Marco Palombi – Il Fatto Quotidiano) – Dice: “Riapriamo Milano”.

Dice: “La prima malata: Ma quale paura? Stavo benissimo”.

Dice: “Coronavirus, allarme eccessivo”.

Dice: “L’Oms: Bene l’Italia, niente panico”.

A leggere i giornali ieri mattina ci siamo domandati: ma chi sarà stato quel cialtrone che ha diffuso il panico? È tutto talmente business as usual che sulle prime pagine è tornata pure la fantascienza tipo il governo di unità nazionale Renzi-Salvini.

Anche Libero, già portatore sano del titolo “Prove tecniche di strage”, ieri ci spiegava: “Virus, ora si esagera. Diamoci tutti una calmata”.

Il Messaggero ci ammaestrava invece sui pericoli della “info-demia”: “La preoccupazione è che il continuo flusso di notizie sull’infezione stia creando un’ossessione collettiva”.

Voi dite? Devono essere cambiati un bel mazzo di direttori nella notte perché sulla scrivania ci sono ancora i giornali degli ultimi giorni: roba pulp, e citiamo solo i titoloni d’apertura dei maggiori, come “Mezza Italia in quarantena”, “Il virus dalle zone rosse colpisce e contagia”, “Tutto il Nord ostaggio del virus”, “Nord, paralisi da virus”, etc.

Tra un po’, siamo già rassegnati, dopo giorni di trasmissioni senza pubblico, eroiche interviste con mascherina dalla zona rossa, ossessivo conto dei morti, dei contagiati e dei loro parenti, cazzate a tema coronavirus sparse a ogni ora dei palinsesti, ci toccherà pure la predica anti-panico di quei succedanei del pensiero detti talk show.

E vabbè, niente panico, anzi scusate se vi abbiamo spaventato dandovi retta, ci s’era dimenticati che non siete abituati.