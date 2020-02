“Crazy in Love – Beyoncé Tribute Band” live allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

CRAZY IN LOVE

BEYONCÉ TRIBUTE BAND

STAMMTISCH TAVERN

SABATO 29 FEBBRAIO

Chieti – I Crazy in Love – Beyoncé Tribute Band saranno in concerto allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo domani, sabato 29 febbraio (inizio ore 22.30).

I Crazy in Love debuttano nell’inverno 2015 da un’idea “folle” del chitarrista Nicola e della cantante Sarah, proprio come Jay-Z e Beyoncé, partner nella musica e anche nella vita.

I due mettono su l’unico tributo italiano alla star afro-americana.

La band, costituita da cinque musicisti e due ballerine, affronta un anno di intensi preparativi per mettere in scena uno spettacolo che non è soltanto musica, ma anche coreografie ed effetti scenografici per un coinvolgimento a tutto tondo.

I Crazy in Love si fanno conoscere dapprima in Abruzzo e poi in Nord Italia, calcando i palchi della Toscana e dell’Emilia Romagna.

Nel Giugno 2018 arrivano a partecipare al prestigioso Stadtfest di Lipsia, ottenendo grande riscontro tra il numeroso pubblico tedesco.

A causa di un serio problema di salute del batterista e amico Francesco Mangifesta, la band decide di interrompere temporaneamente i propri concerti.

Dopo un’attesa di quasi un anno, tornano ad esibirsi allo Stammtisch Tavern il 29 Febbraio, più carichi che mai e con in serbo interessanti novità.

La line up dei Crazy in Love comprende:

Vocal: Sarah Nobel

Guitar: Nicola Cornacchia

Keyboards: Paolo Catone

Bass: Antonio Iadanza

Drums: Francesco Mangifesta

Dancers: Jessica Falcone & Giulia Di Salvatore

Così gli Sarah Nobel dei Crazy in Love presenta il loro progetto musicale:

“La nostra è una scelta impegnativa, ma il coraggio non ci manca. Proprio come dice Beyoncé “Non mi piace giocare d’azzardo, ma se c’è una cosa sulla quale scommetto, quella sono io” ”.

Crazy in Love – Beyoncé Tribute Band live allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

29 febbraio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria