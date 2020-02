Di Maio e il Pd fanno fuori Scalfarotto. Il sottosegretario verso le dimissioni

Quasi tutte le deleghe al pentastellato Manlio Di Stefano, briciole al sottosegretario di Italia Viva

(affaritaliani.it) – Di Maio e il Pd fanno fuori Scalfarotto. Il sottosegretario di Iv verso le dimissioni, per decisione di Renzi. Non c’è pace nel governo, Renzi prepara l’ennesimo siluro all’esecutivo. Il sottosegretario Ivan Scalfarotto potrebbe dimettersi già in giornata. Il motivo delle possibili dimissioni, sarebbe il mancato rispetto degli accordi sulle deleghe. Non è un mistero – riporta Il Sole 24 ore – che il sottosegretario di Italia Viva ambisse al commercio estero (aziende, export e attrazione investimenti). E invece, ieri, il ministro degli esteri Luigi Di Maio gli ha lasciato solo i dazi e adozioni internazionali, premiando con il resto delle deleghe l’altro sottosegretario, il pentastellato Manlio Di Stefano.