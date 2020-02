La virologia sovranista

(Tommaso Merlo) – Se scoppia la mania delle mascherine perlomeno non vedremo più certe facce da pirla in giro per un po’. Politicanti, giornalisti, corvacci da talk show. Tutti con la mascherina in faccia che ne coprirà i lineamenti e ne attenuerà le scempiaggini. Se poi scattasse per loro pure l’autoisolamento, sarebbe una pacchia. Dopo essere sparito il pubblico in studio, sparirebbero anche loro e si materializzerebbe il miracolo. Ci leveremmo dalle palle quella manciata di tuttologi che infestano le televisioni da una eternità e monopolizzano il dibattito nazionale. Davvero non male. Ma inutile farsi illusioni. Certi patologici esibizionisti un modo per mettersi in mostra lo trovano sempre nell’era social. Sarebbero capaci di lanciare dirette Facebook anche dalla loro camera di rianimazione pur di sentirsi qualcuno. Un pericoloso fai da te. Come dimostra il governatore padano Fontana. Poveraccio. Fino a ieri si dava arie da Napoleone Bonaparte dispensando insulti urbi et orbi dal suo cavallo bianco ed è bastato un video per ridurlo a zimbello del mondo. Una figura di merda davvero virale. E sacrosanta. Fino a cinque minuti prima Fontana esortava i suoi followers a non farsi prendere dal panico e poi quando una sua collaboratrice si è beccata il virus ha dimostrato in diretta streaming di non aver ancora capito a chi serve davvero la mascherina e perfino come s’indossa. Davvero un genio. Politico e della comunicazione. Ma una buona notizia Fontana l’ha dispensata. Dice che dovrà restare in autoisolamento. Già, si spera chiuso nella sua cameretta e che “i suoi” gli tolgano l’i-phone o gli mettano il blocco ai social come ai bambini. Ma qualche attenuante bisogna riconoscerla al povero governatore lombardo. Da qualche mese servire Salvini è diventato un inferno. È un incontenibile focolaio di cazzate. Sbarcato il virus Salvini si è scagliato contro il governo perché non faceva abbastanza per fronteggiare la Fine del Mondo. Nel giro di qualche giorno ha cominciato a ricevere messaggi da padani incazzati perché stanno finendo sul lastrico per colpa della psicosi e così Salvini si è messo a prendersela col governo perché sparge panico inutilmente. Davvero un focolaio incontenibile e Fontana è vittima dello stesso contagio. Prima vuol far chiudere anche i vespasiani poi nel giro di qualche giorno auspica che ben presto si potrà limonare con sconosciuti per tutta la Lombardia, zona rossa compresa. È la virologia sovranista. Influenzata dagli umori dei fans e dai due neuroni del grande capo. Ora non resta che attendere esplodi la mania della mascherina così perlomeno non vedremo più certe facce da pirla in giro per un po’.