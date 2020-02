Andrea Scanzi: “Nuovi eroi: Niccolò il Frasco Fraschini”

(Andrea Scanzi) – Spoiler alert: * Il post narra le gesta di un esimio statista contemporaneo, che neanche è riuscito a iscriversi a Facebook (con due profili!) scrivendo correttamente il suo nome: “Niccolo Fraschini” e “Niccolo Il Frasco Fraschini”. Senza mai l’accento. Daje!

Tutti in piedi! Ecco un altro genio: Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia dopo essersi candidato a sindaco senza successo. Grazie a Maurizio Zaccone e Gisella Ruccia per la segnalazione. Nel suo sito, aggiornato alle guerre puniche (2014), il Fraschini si descrive così (parla in terza persona come Tomba e Maradona): “28 anni (quindi ora ne ha 34), si definisce liberale, è laureato in Relazioni internazionali, master in diplomazia a Bologna e un corso alla London School of economics. Dal 2002 in Forza Italia, poi Pdl, nel 2010 è passato a Fli e siede in Consiglio nel gruppo misto”. Altrove ci dice: “Sono stato per 9 anni dentro le istituzioni e ho elaborato una buona conoscenza del loro funzionamento, nonché del diritto amministrativo”. Sticazzi! “Parlo, inoltre, 4 lingue straniere (francese, inglese, tedesco e spagnolo). Vorrei poter mettere questo bagaglio di competenze a disposizione di un’azienda che voglia puntare con decisione su di me”.

Il Fraschini è anche “ghost writer di discorsi, proposte di legge ed emendamenti”: me cojoni! Ma soprattutto: “Ho fatto politica per 14 anni e sono abituato ad avere a che fare con il mondo dei media”. E menomale che “è abituato”: infatti neanche ha saputo iscriversi a Facebook scrivendo il suo nome correttamente (manca l’accento). Se il Fraschini non fosse stato “abituato coi media”, immagino che avrebbe scritto cose ancora più sobrie tipo “napoletani nei gulag, francesi nelle fogne e rumeni nei lager!”.



Daje Fraschini, sei un altro che impreziosisce questa bella destra di beccacce e giuggioloni!