Caserta: al Teatro Comunale “Sei un Myto”, eroi e supereroi dell’antica Grecia

Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco

compagnia di teatro per le nuove generazioni

presenta

XVII EDIZIONE A TEATRO CON MAMMA E PAPA’

Compagnia Tieffeu

in

“ SEI UN MYTO ”

Eroi e Supereroi dell’antica Grecia

scenografia e regia Mario Mirabassi

costumi Lorenza Menigatti

figure Mario Mirabassi

con la collaborazione Mariasole Piccinnino

con Claudio Massimo Paternò, Stefano Venarucci, Jhans Serena Rayme

Domenica 1 Marzo 2020 ore 11.00, Teatro Costantino Parravano, Caserta

Il Teatro Comunale “ Costantino Parravano” di Caserta ospita la XVII Edizione della Rassegna domenicale per Famiglie “ A Teatro con Mamma e Papà”, organizzata e promossa dalla Compagnia teatrale La Mansarda Teatro dell’Orco , direzione artistica di Roberta Sandias, con il patrocinio del Comune di Caserta, il Teatro Pubblico Campano e il Teatro Comunale di Caserta. Nuovo appuntamento Domenica 1 Marzo , alle ore 11.00, con la rappresentazione teatrale “ Sei un Myto – Eroi e Supereroi dell’antica Grecia ”, della Compagnia Tieffeu Teatro di Figura di Perugia, punto di riferimento nazionale ed internazionale per il Teatro di Figura.

Lo spettacolo nasce da una scommessa…. raccontare ai ragazzi la Mitologia classica, come se fosse una fiaba; in fondo l’origine della Fiaba risiede nel Mito. La trama e i contesti in cui si svolgono le storie, sono possibili, non di fantasia, sono in perenne equilibrio tra realtà e invenzione tra presente e passato. Offrono spunti e fascinazioni a chiunque, soprattutto a chi riesce ad entrare in quei mondi lontani vivendoli in prima persona come se fosse il “Suo” presente. L’Eroe è il vero protagonista di queste vicende avventurose, l’Eroe mitologico come se vivesse oggi. La società attuale è piena di modelli di eroi e supereroi, molto diversi da quelli delle società antiche, sono vendicatori e dotati di superpoteri, vagamente altruistici e con un aspetto non umano. E uno spettacolo di grandi dimensioni propone figure di diverse grandezze, in un continuo susseguirsi di azioni sceniche di grande effetto, ed attori, che agiscono in simbiosi con le figure interpretando anche ruoli propriamente teatrali. Le Figure, alte un metro, incarnano i più noti eroi: Prometeo, Perseo, Teseo, Icaro ed altri, sono animate parzialmente a vista ed agiscono talvolta con altre figure di grandi dimensioni, quali il gigante Polifemo, Medusa e le Gorgone , il Minotauro, draghi e serpenti marini. Il tutto in un contesto scenografico ricco di suggestioni prodotte da una macchina teatrale in continua trasformazione e da immagini proiettate che ricreano i luoghi scenici accentuando il loro fascino.

Costo del biglietto € 7,00

Per informazioni e prenotazioni :

Compagnia La Mansarda tel.0823.343634; cell.339.8085602.

Botteghino del Teatro Comunale Costantino Parravano : tel.0823.444051

( dal martedì al sabato 10.00-12.00/17.00-20.00)