Guardia Sanframondi, Amedeo Ceniccola: “Non facciamoci male da soli”

Le ordinanze emesse dai Sindaci di Guardia Sanframondi e Telese Terme per fronteggiare l’unico caso positivo di Covid-19 nel Sannio (con la persona interessata in buone condizioni di salute) mi inducono a far alcune riflessioni a voce alta con la speranza di non essere… messo al muro.

Non facciamo cambiare la vita dal Coronavirus! Per dirla con Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica di Milano: “… Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi! Per Coronavirus uno! Vi prego, abbassate i toni!”. E, soprattutto, evitiamo di emanare ordinanze da stato di guerra che finiscono per innescare uno stato di psicosi di massa (per dirla con il presidente della Campania Vincenzo de Luca).

D’altronde, anche a Napoli è stato accertato un caso positivo (messo in quarantena da mercoledì) ed il sindaco De Magistris si è ben guardato dall’emanare un’ordinanza per ordinare la “… sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché il mercato settimanale”. Solamente a scriverlo viene la pelle d’oca!

Tale ordinanza, a mio avviso, andrebbe revocata perché sono state sottovalutate le ripercussioni. Va bene tenere chiuse le scuole per interventi di sanificazione, va bene effettuare interventi si disinfestazione e sanificazione in tutti i luoghi pubblici che non fanno mai male, va bene tenere in quarantena i casi positivi, va bene non intasare i Pronto Soccorso degli ospedali, però, non facciamoci cambiare la vita dal… Coronavirus. Soprattutto, facciamo sapere a tutti che essere positivo al Covid-19 non significa essere spacciato e non vuol dire per forza essere malati.

In conclusione, mi auguro che la notte porti consiglio a tutti i nostri governati e qualcuno trovi la forza per ritornare sui propri passi e… ordini.

Dott. Amedeo Ceniccola

Ex Sindaco di Guardia Sanframondi