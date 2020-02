L’Amuchina traccia il solco

(Pietrangelo Buttafuoco) – A come Amuchina. Nello Musumeci, governatore della Sicilia, invita i turisti del Nord. Un invito ad affollare le spiagge nella bella stagione prossima ventura? Un invito a godere della magnifica villeggiatura nella Sicilia dei templi, dell’Etna e degli arancini di Montalbano? Ebbene, no. L’invito che il signor presidente della Regione rivolge ai turisti dell’Alta Italia è di non venire nell’isola. La paura del coronavirus si fa voce dal sen fuggita. È l’Amuchina che traccia il solco, ma è Musumeci che lo difende.