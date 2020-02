(Marco Palombi – il Fatto Quotidiano) – Qualcuno insinua che siano finite. E invece no, le Sardine sono avanti, bruciano le tappe e risalgono la corrente meglio dei salmoni. Dopo aver detto prima no alla tv, noi andiamo solo nelle piazze, nella vita vera, poi vediamo, in qualche salotto buono sì e in qualcun altro cattivo no, vorrei e non vorrei, adesso nelle piazze si vedono sempre meno, ma in compenso sono andate dalla De Filippi per la prima puntata di Amici.

“Faremo qualcosa di forte”, ha assicurato Mattia Santori, ma dopo Fontana con la mascherina è dura fare qualcosa di più forte. Maria, ben contenta di ospitarle nel suo Telepaese dei Balocchi.

Forse avrebbe preferito issare Santori e Jasmine Cristallo sul trono di Uomini e donne insieme a Tina Cipollari; avrebbe preferito averli a Temptation Island per un bel falò di confronto con Luciano Benetton. Ma ogni cosa a suo tempo, siamo solo all’ inizio, i muri si rompono uno per volta.

Intanto, via l’ ultimo cartongesso che separava i talent show dai talk show, il sedicente amore per la polis dalla sfrontata esibizione di sé. In questo, bisogna dire grazie alle Sardine: i politici ormai sono tutti “amici di Maria” in pectore, aspiranti cantanti o ballerini. “C’ è un problema di rappresentanza” dice Santori, e per risolverlo va da Maria De Filippi, che quei problemi notoriamente li risolve, da Costantino Vitagliano a Gemma Galgani, da Marco Carta a Clizia Incorvaia. Il pane e le rose, si diceva una volta. Ma anche qui le Sardine sono avanti: le piazze e le pedane.