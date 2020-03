Stir di Casalduni, Mortaruolo: “Impegno mantenuto. Tra il 3 e il 4 marzo via alla rimozione di 8mila tonnellate di ecoballe”

“Lo avevo anticipato nel mese di gennaio e quell’impegno si concretizzerà nei giorni 3 e 4 marzo prossimi con la rimozione di ulteriori 8mila tonnellate di ecoballe dal sito di Casalduni. Lo scorso 15 gennaio la UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento aveva infatti dato il via agli espletamenti burocratici per rimuovere un ulteriore carico di ecoballe da località Fungaia e trasportarle in Portogallo”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.

“Il dirigente del settore Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, dott. Giampaolo Parente – spiega Mortaruolo – aveva trasmesso all’Autorità competente di destinazione, all’Autorità competente di transito e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio l’istanza di trasferimento alla quale il Portogallo ha dato una risposta di assenso. Confermo che si tratta di 8mila tonnellate di ecoballe dallo Stir di Casalduni che si aggiungono così alle 13mila già rimosse e che erano state depositate durante il periodo di fermo del termovalizzatore di Acerra. Quantizzati in viaggi parliamo di 1250 compiuti fino ad oggi ai quali vanno ad assommarsi i 390 disposti con l’attuale notifica. Ringrazio pertanto il dott. Giampaolo Parente e tutta la struttura regionale per l’impegno nel dare una risposta importante a una problematica così delicata”.