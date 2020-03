Coach Antonio Piscopo salva un’anziana in arresto cardiaco

Dalla teoria alla pratica: un passaggio che ha consentito al direttore tecnico della Luvo Barattoli Arzano Volley, di salvare la vita ad un’anziana della sua città che mostrava segni di sofferenza cardiaca.

Il tecnico ha praticato due massaggi cardiaci alla signora che mostrava chiari segni di sofferenza. Labbra viola e volto sbiancato. Sono state fondamentali le nozioni apprese nel corso per il brevetto per l’uso del defibrillatore ed anche quelle per la rianimazione cardiopolmonare. Del resto, chi ha la responsabilità di ospitare tanti atleti in palestra deve essere pronto a contrastare ogni evenienza sia in campo che fuori, come in questo caso.

L’episodio è avvenuto nella centralissima via Napoli di Arzano a pochi passi dal palazzetto che ospita le gare della prima squadra iscritta al campionato di serie B1 femminile. L’intervento si è protratto fino all’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Giugliano. Nei prossimi giorni l’Arzano Volley continuerà ad informarsi sul suo stato di salute, sperando che questo malore diventi per lei solo un brutto ricordo.