Il Gusto del Teatro: secondo appuntamento a Scisciano con “l’Uomo Perfetto”

Il 13 marzo il Teatro Comunale di Scisciano apre di nuovo le sue porte per una nuova tappa della rassegna teatrale-gastronomica.

Continua la rassegna teatrale-gastronomica “Il Gusto del Teatro” con un nuovo appuntamento presso il teatro Comunale di Scisciano venerdì 13 marzo, alle ore 20,30. Ad andare in scena questa volta, dopo il successo dello spettacolo di cabaret di Paolo Caiazzo, sarà la commedia “L’uomo perfetto” di Mauro Graiani e Riccardo Irrea, con Milena Minconi, Nadia Rinaldi e Gianclaudio Caretta per la regia di Diego Ruiz. Una nuova edizione per questa commedia che ha già ottenuto un enorme successo in due anni di rappresentazioni. Ad affiancare la bella e brava Milena Miconi, questa volta ci sarà l’esplosiva Nadia Rinaldi e insieme cercheranno di creare L’UOMO PERFETTO, il talentuoso Gianclaudio Caretta. Domandarsi se l’uomo perfetto esiste è una di quelle cose che una donna fa almeno una volta nella vita. Le nostre madri e le nostre amiche ci ripetono da anni che prima o poi l’uomo perfetto solcherà la soglia di casa, ma che per ora devono continuare a cercarlo, provando e sbagliando. Soprattutto sbagliando. Ad un certo punto, però, trovare l’anima gemella sembra essere un lontano miraggio, o peggio una leggenda metropolitana. Ma la verità è che l’”uomo perfetto” non esiste. Dovremmo costruircelo personalmente, essere ingegneri genetici e mettere in un unico uomo tutte le qualità che naturalmente mancano al genere maschile; dare vita a un uomo sempre allegro, che sa ascoltare, che non parla mai di calcio, che non dimentica i compleanni e non si scoraggia mai, pronto a prendervi in braccio al vostro ritorno a casa e a far di voi il centro del suo mondo. Quanto si potrebbe pagare per un campione del genere? Diego Ruiz torna alla regia di questa commedia scritta da Mauro Graiani e da Riccardo Irrera che ha già fatto ridere migliaia di spettatori. Al termine dello spettacolo, come previsto dal format consolidato della rassegna sarà offerta ai presenti una degustazione di tipicità locali. L’iniziativa è promossa dal Comune di Scisciano, in qualità di capofila, in partenariato con i comuni di Mariglianella e San Vitaliano ed è co-finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014/2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. Per informazioni: www.ilgustodelteatro.it