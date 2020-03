Pd, segui chi è meglio di te

Ma che diceva mai il Buzzi? Diceva che con i migranti lui ci faceva molti più soldi che con la droga. Un putiferio. I piddini l’hanno presa come un affronto personale. Certo, forse la Scutella’ avrebbe fatto meglio ad evitare la citazione per non creare inciampi nell’iter di approvazione della legge (ci piaccia o no, oggi i 5 Stelle, ob torto collo ci governano con il pd), ma questa scomposta reazione piddina mi è suonata tanto come un autogol. E sì perchè se fossero stati furbi i Dem (e i renziani di IV), avrebbero dovuto fare buon viso a cattivo gioco e ingoiare il rospo.



Invece oggi, per dare un senso alla loro scomposta reazione, mi corre il dovere di cronaca di ricordare che una buona fetta del Pd romano ci fini’ coinvolto nell’ormai tristemente famoso maxi processo Mafia Capitale (anni 2015/2019). Nelle patrie galere, insieme a Buzzi, ce ne sono finiti diversi i di loro. Ad esempio ci è finito un pezzo da novanta del Pd romano come Luca Odevaine, uno che è stato seduto al governo del Paese come esperto in materia di immigrazione. Uno che fu per anni braccio destro del Sindaco Veltroni e che l’attuale segretario del Pd Zingaretti promosse direttore della polizia provinciale. Era il deux ex machina della filiera dell’immigrazione il Luca Odevaine e risultò, per sua stessa ammissione, essere da anni a busta paga proprio di Salvatore Buzzi, che lo “oliava” per ottenere quanti più appalti possibili nei servizi dei centri d’accoglienza. Capito adesso perché i piddini, nel sentire rievocare in aula le parole di Salvatore Buzzi, sono sembrati morsi da una tarantola? Ma non mi dilungo oltre.