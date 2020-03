Roma: presentazione del libro di Miguel Gotor

Si terrà Mercoledì 4 Marzo alle ore 18 presso la libreria I trapezisti in via Laura Mantegazza 40 a Roma la presentazione del libro di Miguel Gotor “- L’ Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon”. Interverranno con l’autore Luisa Laurelli, l’ On. Pietro Folena, Olimpia Troili, Antonio Rosati e il sen. Francesco Verducci.

Il libro si rivolge a un pubblico ampio grazie a una prosa chiara e avvincente. Il lavoro presenta soprattutto due originalità. La prima: affronta i classici nodi della storia italiana con piena consapevolezza dei dibattiti revisionistici che hanno attraversato il confronto storiografico negli ultimi trent’anni, ma al tempo stesso li storicizza depurandoli della loro origine ideologica e militante. La seconda: offre una lettura sintetica, ma generale, di una serie di fenomeni – movimenti sociali, violenza politica, lotta armata, stragismo, terrorismo interno e internazionale – nell’arco lungo 1966-85, che ha dei tratti di novità e di presa di distanza, dovuti, anche in questo caso, a una ragione di tipo generazionale.

Protani Diego