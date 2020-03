Cancello ed Arnone (CE), Referendum 29.03.2020: priorità a studenti, disoccupati ed inoccupati nell’assegnazione degli incarichi da scrutatori

Priorità a studenti, disoccupati ed inoccupati per i posti da scrutatore in occasione del referendum costituzionale del 29.03.2020. Questa la decisione del primo cittadino avv. Raffaele Ambrosca d’intesa con la commissione elettorale.

Gli elettori, già iscritti nell’albo scrutatori 2020, che siano interessati ad essere nominati dalla Commissione elettorale comunale quali membri dei seggi elettorali con la qualifica di scrutatori, devono segnalare, per iscritto, la loro condizione di disoccupazione o inoccupazione o di studenti, all’ufficio elettorale comunale con sede in Via Municipio n. 1 – telefono 0823/856176 – PEC: protocollo.cancelloarnone@ascmepec.it , entro le ore 13:00 del 05.03.2020.

Il facsimile da utilizzare per la richiesta è disponibile sulla homepage del sito istituzionale del comune www.comune.cancelloedarnone.ce.it e sull’app ComunicaCity.

Il sorteggio di rito sarà effettuato, in seduta pubblica, il giorno 07.03.2020 ore 11:00 in prima convocazione e 09.03.2020 ore 11:00 in seconda convocazione.

