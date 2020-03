Dieci proposte ai politici italiani

Alcune idee per i politicanti italiani: il mio programma fossi uno di loro…

(Marco Giannini) – 1) Scuola: giro di vite sulla questione “politica a scuola”, giù le mani dai cervelli dei minori…basta!

2) Scuola: più posti per gli insegnanti visto che siamo il paese europeo del precariato e riequilibrio tra le materie scientifico/tecnologiche e quelle umanistiche, l’Italia ha un bisogno estremo di concretezza non di teoria.

3) Lavoro & Europa: emissione monetaria da parte della BCE per sviluppare il lavoro (detassare in primo luogo) in quei paesi che hanno subito un rapporto di cambio estremamente sfavorevole: 1 Marco = 990 lire = 20% di perdita di competitività = perdita lavoro = precariato = salari da fame = avvitamento dell’economia e del costo del debito in termini reali cioè depurati da inflazione. Taglio del cuneo fiscale da 20 MD in parte in favore della azienda e in parte del dipendente. Basta quindi con la moneta dei tedeschi.

4) In alternativa uscita concordata dalla moneta unica: come previsto ampiamente dal sottoscritto in questi anni, con le politiche degli 0, cioè con l’austerity, Italia al collasso con la prima crisi…è arrivato il coronavirus temo presto capiremo tutto d’un colpo.

5) Sviluppo: Detassazione ulteriore delle aziende che esportano agendo sulla spesa pubblica improduttiva, riduzione della burocrazia e del numero di leggi e leggine che bloccano il lavoro.Nazionalizzazione Autostrade.

6) Ambiente: ristrutturazione parziale e, ove serve, totale degli acquedotti pubblici nazionali per un’acqua pubblica di qualità su tutto il territorio italiano.

7) Estero: ritiro missioni militari all’estero (quelle che niente hanno a che vedere con la pace).Instaurazione di forti rapporti tra Italia ed opposizioni popolari africane al fine di porre fine alla scandalosa e criminale azione dei francesi e delle multinazionali occidentali nel Continente (vedasi Franco CFA/ECO).

8) Immigrazione: accoglienza per i veri profughi, quote annuali (contratti in tasca) per i lavoratori stranieri, espulsione clandestini.

9) Etica: Test della cocaina (del capello) per i Parlamentari.

10) Riforme Costituzionali:

– Stop ai senatori a vita che col (giusto) taglio dei parlamentari otterranno peso spropositato.

– Elezione Diretta del Presidente della Repubblica (semipresidenzialismo).

– Eliminazione del Pareggio di bilancio e del Fiscal Compact in Costituzione (equivalgono alla messa al bando delle politiche economiche di sviluppo keynesiane) imposti da non eletti.

– Riforma della Corte Costituzionale (verso una forma di elezione democratica diretta).

Chi risponde presente?