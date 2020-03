Nuova iniziativa del Circolo Fotografico Sannita: un concorso nazionale fotografico dal tema “Obiettivo sul bullo: Il bullismo e le azioni che lo contrastano”

La partecipazione, con scadenza il 15 maggio prossimo, è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche, private e paritarie di I e II grado

Nasce dalla collaborazione fra il Circolo Fotografico Sannita e la FIAF Young la prima edizione del concorso nazionale fotografico: “Obiettivo sul bullo: Il bullismo e le azioni che lo contrastano”.

La competizione, riservata agli studenti delle scuole di I e II grado, punta i fari sul complesso tema del bullismo e sulle dinamiche che regolano le relazioni degli adolescenti chiamati a mettere in evidenza un fenomeno di grande attualità attraverso il mezzo fotografico. Le ricerche e l’esperienza sul campo, infatti, indicano la classe come il luogo in cui avvengono la maggior parte delle forme di bullismo e, nello stesso tempo, rappresenta il contesto per eccellenza per effettuare interventi efficaci.

Ogni alunno che desidera aderire (singolarmente o in gruppo) deve inviare un numero massimo di 4 foto formato cm 30×40, oppure se di formato minore, montate su un cartoncino con misure cm 30×40. Le foto dovranno essere corredate da una scheda riportante le generalità dell’autore (singolo o gruppo), della scuola e di una breve sinossi dell’opera (allegato 1 scaricabile anche sul sito www.cfsannita.com).

Ogni partecipante (singolo o in gruppo) dovrà sostenere una tassa d’iscrizione di euro 15, quale contributo per il concorso (con un massimo di 4 opere), tramite bollettino postale c/c 91027102 intestato a CIRCOLO FOTOGRAFICO SANNITA, oppure tramite bonifico iban IT327I060115000000091027102 intestato a CIRCOLO FOTOGRAFICO SANNITA, riportante la dicitura “1° Concorso fotografico “Obiettivo sul bullo: Il bullismo e le azioni che lo contrastano”. Sono ammesse foto a colori e in bianco e nero solo in formato cartaceo; non sono ammessi fotoritocco o foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine. I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche. Inoltre, non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con programmi e modelli di computer grafica.

Tutte le opere ammesse a concorso non verranno restituite e faranno parte dell’archivio fotografico del Circolo Fotografico Sannita che potrà utilizzarle esclusivamente per scopi istituzionali, sociali e culturali.

Le fotografie, insieme alla scheda di partecipazione e alla ricevuta di pagamento, devono essere inviate esclusivamente tramite raccomandata all’indirizzo: Circolo Fotografico Sannita, Via San Giovanni n.18, 82026 Morcone (Bn).

Queste il calendario delle scadenze. Entro il 20 marzo 2020 dovrà essere presentata la scheda di partecipazione al concorso da parte dell’istituto, specificando il numero di partecipanti. In base alle adesioni pervenute, il Circolo Fotografico Sannita, comunicherà entro il 2 aprile, tramite Pec, l’avvio della procedura per la presentazione delle opere e il pagamento della quota di partecipazione. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per le ore 24 del 15 maggio 2020.

La Giuria chiamata a valutare le opere sarà composta da: Laila Pozzo (Presidente), con componenti: Cosimo Petretti (Presidente del Circolo Fotografico Sannita), Giacomo Daniele Fragapane (storico della Fotografia) e Lorenzo Cicconi Massi (fotografo professionista).

Per quanto concerne i premi, alla scuola vincitrice sarà riconosciuto un premio in denaro da spendere per l’acquisto di materiale scolastico e/o fotografico di euro 500; mentre, al primo classificato spetteranno certificato a firma della giuria e premio di euro 300; al secondo classificato spetteranno certificato a firma della giuria e premio di euro 200; al terzo classificato spetteranno certificato a firma della giuria e targa personalizzata.

Le prime 200 fotografie selezionate faranno parte di una mostra fotografica organizzata nell’ultima settimana del mese di agosto, presumibilmente durante la 41^ edizione di Benevento Città Spettacolo.

Per altre informazioni si può telefonare ad Annarita Del Donno (mob. 3776764582) e Cosimo Petretti (mob.3487046120), scrivere a: concorsofotografico.benevento@pec.it, oppure consultare il sito: www.cfsannita.com.

Sandro Tacinelli

ufficio stampa: Circolo Fotografico Sannita