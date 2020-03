“Stammtisch & Friends per Lucio Dalla” allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

STAMMTISCH & FRIENDS PER LUCIO DALLA

Chieti – Domani 4 marzo allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo serata celebrativa dedicata a Lucio Dalla.

Ci saranno diversi musicisti abruzzesi per festeggiare il compleanno di Lucio Dalla.

Un appuntamento dedicato al grande cantautore bolognese con una carrellata dei suoi successi maggiori, da 4/3/1943 fino a Attenti al lupo, nessuna esclusa.

Due ore di musica dal vivo, suonata col cuore dei tanti interpreti della nostra regione che si muovono anche al di fuori panorama abruzzese. Tra questi, hanno dato la propria adesione: Alfredo Scogna, Adalgisa Camerano Spelta Rapini, Andrea Micarelli, Mario D’Alfonso, Paolo De Carolis, non ultimo, Valentino Aquilano, da poco diventato papà, che è considerato da molti uno dei più apprezzati esecutori del repertorio prodotto dal talento felsineo.

Lucio Dalla … a Bologna, lo chiamavano “Ragno”, forse per via della sua capacità di tessere amicizie e relazioni con tutti. Lucio Dalla è e sarà sempre una delle voci più importanti e identitarie della storia della musica pop italiana.

Il rapporto tra l’Abruzzo e il musicista bolognese è stato sempre molto stretto.

Indimenticabile la tappa allo stadio Adriatico del tour con De Gregori ” Banana Repubblic”, come innumerevoli sono state le sue escursioni sulle nostre montagne e le sue sortite sulla Costa dei Trabocchi con dichiarazioni che hanno segnato in profondità l’immaginario collettivo dell’orgoglio abruzzese :

“Sono rimasto incantato dalla bellezza dei posti, dalla squisitezza della gente, dalla bellezza della natura”.

Lucio Dalla è morto per arresto cardiaco il primo marzo del 2012 a Montreux, in Svizzera, dove si trovava per una serie di concerti. Avrebbe compiuto 69 anni qualche giorno dopo, appunto, il 4 marzo.

Lucio Dalla ha lasciato un segno indelebile in Abruzzo che ricorderà sempre quella fatidica data del 4 marzo 1943. Per questo, anche per la sua attenzione al territorio abruzzese, è nata l’idea di dedicargli un tributo, nel giorno del suo celeberrimo genetliaco, alla sua arte, alla sua poesia, in versi e note, da parte di chi porta sempre nella mente e nel cuore le sue intramontabili melodie.

