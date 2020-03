Coronavirus: il governo farà due decreti. Salvini fa muro (per ora)

UNITÀ NAZIONALE – IL PREMIER VEDE PRIMA GLI ALLEATI GIALLOROSA, POI I CAPIGRUPPO DI TUTTE LE FORZE POLITICHE PER IL PRIMO PROVVEDIMENTO DA 3,6 MILIARDI DI EURO

(di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano) – Il decreto per arginare i danni economici del Coronavirus arriverà la prossima settimana, dopo il voto del Parlamento sullo scostamento di bilancio. E i partiti lo voteranno quasi tutti. Con un unico, vero punto interrogativo chiamato Matteo Salvini, che davanti alle telecamere ieri ha fatto la faccia feroce e minacciato “il no alle briciole”. E forse bluffava, forse no. Tanto il governo di decreto ne dovrà varare in fretta un altro, con altri soldi e soprattutto misure più strutturali: ad esempio, quelle per sbloccare i cantieri, che ormai invocano tutti i partiti. Di sicuro non potranno bastare i 3,6 miliardi promessi a mezzo stampa domenica dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. E proprio Gualtieri ieri sera lo ha ventilato nella riunione a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza: “Ci stiamo coordinando con gli altri Paesi e l’Unione europea, possiamo aprire altri spazi finanziari”.

Ciò che hanno chiesto con toni diversi i partiti di opposizione come ampia parte della maggioranza, fuori e dentro le due riunioni a palazzo Chigi di ieri con i rappresentanti di tutte le forze politiche. Ergo, non è solo la Lega a urlare in mattinata che “se il decreto arriva in Aula con questi soldi non lo voteremo”. Lo dice anche Luigi Marattin di Italia Viva mentre entra a Chigi: “I primi 3,6 miliardi vanno spesi subito, ne serviranno altri”. Lo scandisce Giorgia Meloni a Fuori dal Coro: “Quei soldi non bastano, assolutamente no”.

Soprattutto lo soffiano fuori taccuino gli alleati di governo di Gualtieri e dei dem, i Cinque Stelle: “Il ministro doveva aspettare prima di dare cifre, di soldi ne serviranno di più”. Più di quei 3,6 miliardi che valgono uno scostamento di bilancio dello 0,2, “quanto gli hanno offerto informalmente dalla Ue”. Anche se ufficialmente il Movimento numeri non ne fa, anche per non terremotare la maggioranza. “Non deve esserci una quantificazione su quanto si può ma sul quanto si deve” temporeggia il capo politico reggente Vito Crimi a Zapping in serata. Ma già nel pomeriggio il Movimento cala sul blog le misure che reputa necessarie, e il cuore del testo è “la legge speciale per sbloccare le opere” sul modello di quanto fatto a Genova per il ponte Morandi, già anticipata al Fatto dal viceministro all’Economia Laura Castelli. Di fatto, il M5S pensa alla possibilità di svincolare una serie di opere medio-piccole dal rispetto di alcune norme del codice degli appalti, nominando come commissari alle opere sindaci e governatori che faranno apposita richiesta alla conferenza Stato-Regioni. In più, invoca l’allentamento del vincolo di bilancio alla Ue, il pre-requisito che chiedono tutti. E a questo lavora Gualtieri, che in mattinata fa il punto in conference call con i colleghi ministri dei sette Paesi più industrializzati, e poi commenta: “Sono soddisfatto, il G7 è pronto a intervenire con misure anche fiscali e di bilancio a sostegno dell’economia”. Perché è su quello che batte nei colloqui il ministro, sulla fiscalità. Ma tanto la partita si gioca innanzitutto con Bruxelles. È quanto ricorda nella riunione con il premier il capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede: “Serve che la Ue reagisca tutta assieme l’emergenza, una strategia comune con la possibilità di fere investimenti”. L’Europa deve cambiare, è il vero punto politico del Movimento, che consegna materialmente a Conte le sue proposte. Ma lo fanno tutti i delegati dei partiti, con Italia Viva che presenta il suo piano “Italia shock” per sbloccare cantieri e propone la sospensione delle rate dei mutui a famiglie ed aziende fino alla fine dell’anno. Però il filo rosso è sempre quello, chiedere, anzi pretendere più risorse. “Se Bergamo diventa zona rossa altro che 3,6 miliardi” sussurra a tarda sera una fonte di governo.

L’emergenza si dilata, sfugge ai controlli. E i tempi stringono. Domani in Consiglio dei ministri Gualtieri presenterà l’informativa sullo scostamento di Bilancio, l’autorizzazione a sforare i parametri del rapporto deficit/Pil. La relazione andrà votata dai ministri, poi dovrà ricevere il via libera delle autorità europee. La prossima settimana, forse tra martedì e mercoledì, arriverà in Parlamento. E le Camere dovranno dire sì allo scostamento di bilancio, a maggioranza assoluta.

Solo dopo questo passaggio, il governo potrà varare il primo decreto. Nell’attesa, è l’emergenza sanitaria che domina nella seconda riunione, quella tra Conte, vari ministri e i capigruppo. Con il ministro della Salute Roberto Speranza che racconta nuovi numeri e dettagli dell’emergenza. E tutti si preoccupano, parecchio.