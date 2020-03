L’emergenza peggiora: scuole chiuse nel Paese

(di Patrizia De Rubertis – Il Fatto Quotidiano) – Tra un tavolo con le parti sociali e i governatori collegati in videoconferenza, il premier Conte e il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina alle 18 e 15 di ieri hanno ufficializzato la chiusura di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà mese. È una delle misure per far fronte all’emergenza Coronavirus contenute nel decreto del presidente del Consiglio che riguardano anche lo stop fino al 3 aprile di manifestazioni ed eventi affollati, compresi congressi, riunioni, convegni, meeting, competizioni sportive – da giocare eventualmente a porte chiuse – con il via libera allo smart working.

“Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e deciso prudenzialmente di sospendere tutte le attività didattiche al di là della zone rossa. È una decisione di impatto”, spiega la ministra Azzolina assicurando l’impegno affinché le lezioni possano proseguire a distanza. E in ogni caso le assenze non saranno computate per l’ammissione agli esami. La notizia dello stop delle lezioni è una bomba scoppiata nelle chat di Whatsapp di studenti e genitori all’ora di pranzo di ieri, quando l’agenzia Ansa comunica l’ufficialità della chiusura nonostante la decisione non fosse ancora stata presa dall’esecutivo. “La notizia che è stata anticipata – è costretto a spiegare Conte in conferenza stampa – è stata completamente improvvida. Abbiamo demandato al professor Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, un approfondimento per avere tutti gli elementi di valutazione”. Il governo, sottolinea Conte, deve adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione. “Il sistema sanitario per quanto efficiente ed eccellente sia, rischia di andare in sovraccarico, in particolare per la terapia intensiva e sub-intensiva”. Bisogna, insomma, ritardare la diffusione del virus che solo ieri ha visto il raddoppio dei contagiati in Toscana, Lazio e Sicilia.

Nel decreto, oltre allo stop delle lezioni – la viceministra dell’Economia Laura Castelli ha spiegato che è in fase di definizione una norma da 1,5 miliardi che prevede la possibilità per uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni – sono previsti anche la sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, in luogo pubblico, privato, chiuso e aperto al pubblico (come cinema e teatri), che comportino affollamento di persone se non viene garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Così come centri sportivi, palestre e piscine possono restare aperti “a patto che rispettino le norme di igiene”, come lavarsi le mani o evitare il contatto ravvicinato. Poi fino al 3 aprile tutte le partite di serie A verranno disputate a porte chiuse. Prorogati anche i termini per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame a causa dell’emergenza. Mentre chi accompagna i pazienti in pronto soccorso non potrà sostare in sala d’attesa. E i datori di lavoro potranno applicare lo smart working ai dipendenti anche in assenza di accordi individuali.

È all’ora di cena, che con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il premier Conte si rivolge al Paese e torna a spiegare i motivi che hanno spinto il governo ad adottare nuove misure sanitarie contenitive. “Siamo sulla stessa barca. Chi ha il timone ha il dovere di indicare la rotta, dobbiamo fare uno sforzo in più”. C’è preoccupazione che possa aumentare il numero delle persone che necessita di un’assistenza continuata in terapia intensiva. “In caso di crescita esponenziale non solo l’Italia, ma nessun Paese al mondo, potrebbe affrontare una simile situazione di emergenza in termini di strutture, posti letto e risorse umane richieste, dice Conte. Che annuncia: “Il ministro Speranza ha predisposto un aumento del 50% dei posti di terapia intensiva e del 100% dei posti di terapia subintensiva”. Per questo il premier fa appello alla pazienza e al senso di responsabilità degli italiani, annunciando che il governo sta preparando misure economiche per cui chiederà alla Unione europea la flessibilità necessaria. “L’Ue ci dovrà venire incontro”. Un pacchetto di risorse aggiuntive che, dai 3,6 miliardi quantificati negli scorsi giorni dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dovrebbe arrivare a quasi 5 miliardi.

E nel giorno forse più difficile per il governo dallo scoppio dell’emergenza Covid-19, il premier Conte, parlando delle nuove misure in arrivo la prossima settimana, rilancia il modello Genova, come già aveva spiegato martedì la viceministra dell’Economia Castelli in un’intervista al Fatto. Una stella polare per gestire gli investimenti. “Quel modello – dice Conte – ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Usciremo insieme da questa emergenza”.