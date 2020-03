“Matteo” come Madre natura di Bonolis

(di Daniela Ranieri – Il Tatto Quotidiano) – Durante la peste, sette donne e tre uomini si ritirano fuori Firenze e si raccontano a turno, per intrattenersi, delle novelle di taglio umoristico-sporcaccione, poi detto boccaccesco.

Deve appartenere allo stesso filone quel che accadrà stasera su Discovery Real Time, il canale che trasmette anche Malattie imbarazzanti: Matteo Renzi sarà ospite di Rivelo, prodotto da Lucio Presta (produttore del documentario-colossal di Renzi su Firenze, costato 500mila euro) e condotto da Lorella Boccia, nuora di Lucio Presta.

L’intervista verterà su temi caldi, come sia la presenza dello statista, sia il prestigio del programma lasciano presupporre; basti pensare che gli ospiti delle puntate precedenti sono stati Madre Natura di Ciao Darwin, l’influencer Valeria Bigella, Aida Yespica, Cecilia Rodriguez, Stefano Bettarini, Andrea del Grande fratello etc.

In questo format ibrido tra un G7 e l’Isola dei famosi, Renzi – pancia a terra sull’emergenza Coronavirus, issato dai sondaggi che lo vedono ultimo dopo Di Maio, Berlusconi, Bellanova, Crimi e persino dopo Calenda, Toti e Mattia Santori – si dimostra ancora un grande comunicatore, sintonizzato col Paese h24.

Giusto ieri ha detto a Radio Capital: “Serve uno che comandi”. E perché non lui insieme a Madre Natura? O al limite, se ella indisponibile, a Babbo Tiziano? (Non diamo troppe idee gratis a Presta: potrebbe realizzarle). L’ex presidente del Consiglio, dice il comunicato, mostrerà i suoi lati più personali, cioè “Matteo” più che “Renzi” (è uno di quelli convinti che essere sé stessi sia un pregio).

Ma non sentite come la Provvidenza interviene a tutto sistemare? Non era più fuori posto, questo personaggio, quando incontrava la Merkel e cenava con Obama?

Già che c’è, potrebbe girare a Madre Natura questo quesito: l’agonia è la lotta che un essere vivente ingaggia prima di cedere alla morte: esistono in natura organismi per i quali invece è essa stessa una forma di vita?