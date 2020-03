Pochi medici e molti deficit: “La grande paura del Coronavirus nel Mezzogiorno”

Dieci anni di tagli ai posti letto e blocco delle assunzioni lasciano in emergenza nera le strutture sanitarie del Sud.

(di Natascia Ronchetti – Il Fatto Quotidiano) – Dieci anni di tagli ai posti letto e di blocco delle assunzioni imposto dai piani di rientro dai deficit stabiliti dal Mef hanno lasciato nei sistemi sanitari del Sud cicatrici profonde.

“Ora siamo al paradosso – ammette Carlo Palermo, segretario nazionale dell’Anaao, sindacato dei medici –. Ci diciamo: meno male che l’epidemia si è sviluppata prevalentemente al Nord. Dobbiamo impedire che venga sfondata la linea di resistenza del sistema sanitario del Mezzogiorno”. Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna. Regioni in forte sofferenza.

Solo il Molise e la Basilicata superano la soglia, già bassa, dei tre posti letto ogni mille abitanti; le altre si fermano poco dopo il due. Tutte sono alle prese da tempo con una carenza atavica di medici e infermieri: la diffusione del coronavirus, qui, potrebbe avere un impatto tale da mandare in tilt il sistema.

In Campania, che di medici alle dipendenze del servizio sanitario pubblico ne ha poco più di 9mila, ne mancano almeno tremila. Gli infermieri sono solo poco più di 18mila e ne servirebbero circa altri cinquemila. Soprattutto i grandi ospedali, denuncia il personale sanitario, sono in trincea e i pronti soccorsi che funzionano sono pochi. Certo, ora è ripartita la stagione dei concorsi, ma i tempi tecnici per il reclutamento del personale sono lunghi. Solo nell’area metropolitana di Napoli (tre milioni di abitanti) le conseguenze potrebbero essere devastanti. Il piano di approvvigionamento delle mascherine è già scattato e si contano i posti in rianimazione, che sono 272. “Ma già si ricorre allo straordinario, alle prestazioni aggiuntive”, dice Vincenzo Bencivenga, segretario regionale dell’Anaao.

In Sicilia, all’ospedale Cannizzaro di Catania, a causa del contagio di un paziente dell’unità di terapia intensiva, tutti i medici e gli infermieri sono stati messi in quarantena. Si è riusciti, freneticamente, a sostituirli. Ma un secondo caso potrebbe aprire una crisi di vasta portata. Anche qui tutti i numeri sono ampiamente insufficienti. Ci sono oltre novemila medici (e ne servirebbero almeno 1.500 in più); ci sono quasi 18mila infermieri (e ne mancano quasi 5mila). Poi, come sostengono i sindacati, c’è una rete di unità di rianimazione che se si dovessero raggiungere i picchi di Lombardia ed Emilia Romagna entrerebbe in una condizione di fortissimo stress: non reggerebbe.

La Puglia, a sua volta, deve fare i conti con la paura che il numero dei contagiati aumenti. In questo caso mancano tutti gli specialisti. Quelli della medicina d’urgenza, quelli della rianimazione, gli anestesisti, i pediatri.

Sono ripartite le assunzioni dopo dieci anni di black-out, ma reclutare specializzandi, di fronte alla diminuzione delle risorse per la formazione, è sempre più difficile. Così il quadro è desolante: quasi 6.400 medici (ne occorrono un migliaio in più), 15mila infermieri (insufficienti) e carenze che si avvertono soprattutto nei reparti di rianimazione, proprio quelli che oggi dovrebbero essere rinforzati.

In Calabria si registra la situazione più tragica: la sanità è commissariata, con un deficit che nel 2018 ammontava a poco più di 213 milioni e che per il 2019 dovrebbe attestarsi intorno ai 161 milioni. Qui i casi di positività al virus sono due. Ma i posti letto per gli infettivi, in tutta la regione, sono solo ottanta, 68 quelli della pneumologia, 100 o poco più quelli della rianimazione e solo una ventina quelli nei cosiddetti reparti a isolamento respiratorio a pressione negativa.

“Del tutto inadeguati per arginare un’eventuale crisi”, spiega Filippo La Russa (Anaao). Il ministero della salute ha dato disposizione di raddoppiare la dotazione. “Da tecnico – prosegue La Russa –, dico che è meno complicato per gli infettivi e per la pneumologia, molto difficile per la rianimazione e ancora di più per l’isolamento respiratorio”. Poi c’è sempre la carenza storica del personale sanitario.

La Calabria una volta (era il 2007) aveva 4.550 medici. Oggi sono scesi a poco più di 3.700. E da qui al 2026, soprattutto a causa dei pensionamenti, se ne potranno perdere altri 1400. Il commissario ha stanziato 13 milioni, che però bastano per reclutare appena 120 medici dirigenti, sempre che le risorse non vengano utilizzate per stabilizzare i precari. Il risultato è che da qui al 2025 mancheranno ben 1.410 specialisti.

In Molise i medici scarseggiano: sono 437, dal 2005 sono diminuiti del 41%.

La Sardegna conta 4.470 medici, in contrazione dal 2016, quando ne aveva 107 in più. Con la prospettiva di avere una ulteriore diminuzione nei prossimi anni di oltre 1.100 specialisti.