Comune di Dugenta, nuove misure per la gestione dell’emergenza coronavirus: approvato il regolamento per lo smartworking

La giunta comunale di Dugenta, tra le prime in Italia, ha immediatamente recepito le direttive del D.P.C.M. 1° marzo 2020 emanato nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus): dopo la riunione indetta dal Sindaco con medici, carabinieri, dirigente scolastico, polizia locale, associazione di protezione civile per organizzare al meglio le azioni da mettere in atto per la gestione dell’emergenza, nella seduta di ieri con delibera n.22, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working) a cui seguiranno nuove iniziative con le quali il Comune cercherà di offrire ai cittadini modalità telematiche di accesso ai servizi.

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

“In tal modo cerchiamo di venire incontro alle necessità dei dipendenti che ne faranno richiesta, compatibilmente con le esigenze d’ufficio, e alla difficoltà del momento che impone di evitare il sovraffollamento presso i luoghi pubblici – dichiara il Sindaco Clemente di Cerbo – garantendo lo stesso livello di servizi offerti in quanto il lavoro viene espletato comunque. Mi auguro che tale modalità venga valutata da altri datori di lavoro pubblici e privati presenti sul territorio, riempiendo un gap della nostra nazione con gli altri paesi industrializzati. Nei prossimi giorni verranno attivati servizi telematici che i cittadini possono chiedere senza recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.”

Il Sindaco

Clemente di Cerbo