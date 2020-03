Montesilvano, folla per Elettra Lamborghini nonostante il coronavirus

(occhionotizie.it) – Follia a Montesilvano per Elettra Lamborghini. Nonostante la comunicazione del Governo in merito al coronavirus, in un centro commerciale abruzzese si è radunata una folla di persone per assistere all’esibizione della cantante reduce dal Festival di Sanremo.

Mentre venivano adottate le nuove misure di sicurezza, nel centro commerciale di Montesilvano centinaia di persone si sono radunate per assistere all’esibizione della cantante.

Nessun rispetto delle norme di sicurezza

Centinaia di fan si sono radunati in barba a qualsiasi precauzione mettendosi anche in fila per scattare un selfie o ottenere un autografo dalla cantante.