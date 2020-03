Villaggio dei Ragazzi Maddaloni (CE): partite oggi le lezioni online per l’emergenza Coronavirus

EMERGENZA DA COVID-19: LEZIONI ONLINE NELLE SCUOLE SUPERIORI DEL “VILLAGGIO DEI RAGAZZI”

Prima contromisura alle Scuole Superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi in risposta all’emergenza da Coronavirus che ha condotto l’Esecutivo Nazionale a decretare il fermo delle lezioni in tutto il Paese fino al 15 marzo prossimo. Giovanna D’Onofrio, Coordinatrice didattica degli Istituti Industriale, Aeronautico, Alberghiero e del Liceo Linguistico, ha infatti dato il via, stamane, ad una didattica integrata a distanza per tutti i contenuti formativi per i quali tale formula risulti adeguata. Sono state in sostanza avviate lezioni e-learning per gli studenti, che potrebbero continuare in maniera più evoluta se la sospensione lezioni dovesse protrarsi oltre il termine inizialmente previsto. In dettaglio, si è provveduto alla costituzione dei gruppi di classe che fanno riferimento ad un Coordinatore e a docenti di settore scelti a seconda della materia da trattare. Le video lezioni e i momenti con domande ed esercitazioni avvengono con modalità semplici e basiche, ovvero attraverso l’uso di una didattica tecnologica alla portata di tutti. “Le nostre Scuole – ha affermato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Opera maddalonese – sempre al passo con l’innovazione, in questa situazione emergenziale saranno capaci di adottare un sistema di lezioni a distanza che permetta agli allievi di continuare a formarsi, essendo seguiti dai docenti con sistemi che consentono di aprire gli spazi della classe, anche temporali, per la trattazione di tematiche formative. Ad ogni modo, se ci sarà consentito, faremo ogni possibile sforzo per continuare ad assicurare ai nostri ragazzi una didattica in presenza, che da sempre costituisce per le nostre Scuole un elemento imprescindibile. Sono orgogliosa – aggiunge la Coordinatrice D’Onofrio – la Fondazione in questo particolare momento non si è fermata; ha invece rilanciato, creando ambienti di apprendimento pronti ad accogliere e stimolare l’attività di studio”.