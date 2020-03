La Giornata Internazionale della Donna vista attraverso la bellezza dell’arte

Rispetto e Amore: tutto ciò che deve essere oggi, doveva essere ieri e dovrà essere domani.

(Alessio Felicetti) – Penso non ci sia modo migliore per iniziare ad esprimere un concetto sull’importanza della donna se non attraverso la “Divina Commedia”, trentesimo Canto del Purgatorio, di Dante. E’ straordinario come descrive la bellezza dell’amata Beatrice ai suoi occhi. O, semplicemente, come esprime l’emozione. Qualche riga dopo, Dante scrive: “volsimi a la sinistra col respitto col quale il fantolin corre a la mamma quando ha paura o quand’elli è afflitto, per dicere a Virgilio: ’Men che dramma di sangue m’è rimaso che non tremi: conosco i segni de l’antica fiamma’ […]”. “Non mi è rimasta neppure una goccia di sangue che non tremi”. Penso che sia inutile spiegare l’importanza di tali versi, dire ciò che penso. E’ semplicemente magnifico da far venire la pelle d’oca. Avvolgetevi di queste parole di Dante e riflettete poiché non dirò io cosa provo, ma fate in modo che il vostro cuore lo dica a voi stessi.

Codesto giorno è una ricorrenza, non una festa. E’ la “Giornata Internazionale della Donna” e, se si riflette bene, da festeggiare c’è ben poco. L’otto Marzo del 1917 a San Pietroburgo furono le donne ad iniziare quella rivoluzione contro la guerra che portò, poi, alla fine dello Zarismo. E’ così nasce la rivoluzione Russa. Il 14 giugno 1921 la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste fissò all’8 marzo la «Giornata internazionale dell’operaia». L’8 marzo 1972 la giornata della donna a Roma si tenne in piazza Campo de’ Fiori dove la polizia era schierata intorno alla piazza nella quale poche decine di donne manifestavano con cartelli chiedendo la legalizzazione dell’aborto . Il matrimonio venne definito prostituzione legalizzata e circolò un volantino che chiedeva che non fossero lo Stato e la Chiesa ma la donna ad avere il diritto di amministrare l’intero processo della maternità. Quelle scritte furono giudicate intollerabili e la polizia usarono la violenza contro le pacifiche manifestanti. E’ una sintesi molto ristretta, ma c’è una storia ben precisa dietro e tutto, ogni singola battaglia, ogni singola vita persa, porta alla lotta per acquisire dei diritti propri. Oggi sembra più un qualcosa di commerciale sulla quale far pubblicità e guadagnare. Essendoci tanta di quella violenza in giro, con un tasso di femminicido così alto, direi che sarebbe opportuno studiarla questa storia e quell’arte che consenta di essere una persona…un uomo migliore.

Ma vogliamo a tutti i costi trattarla come una festa? Allora proverei a celebrarla in modo più ragionevole possibile.

Cos’è la donna? Cos’è l’amore? Personalmente non penso di sapere la risposta. La donna può essere tante cose. A me piace definirla “complemento”… dell’uomo? Sicuramente, ma magari dell’esistenza umana. Se solo ci sedessimo un istante e proveremmo ad immaginare cosa sarebbe il mondo senza la donna. Pensateci, fatelo col cuore però. Una volta sola, per un istante della nostra miserabile esistenza, lasciamo gli ormoni da parte. E allora capiremo che mancherebbe quel profumo, quel sorriso, quel colore, quella luce e tutti quei dettagli che rendono il mondo migliore. Se esistesse solo l’uomo penso che la civiltà si sarebbe estinta ancor prima di cominciare ad esistere. Accanto ad ogni grande uomo ci sta un grande donna! Cos’è l’amore? Non lo so minimamente. Vita non mi concesse tal virtù. Ergo, proverei a percorrere un sentiero attraverso un po’ di arte per rispondere a codesta domanda e forse, sul soglio del traguardo, sapremo anche, in modo più vero, chi ella sia.

Siamo partiti da Dante che descrive la sua “donna angelo” con un’emozione tale da far rabbrividire. E sempre pensando a Dante mi vien in mente un Sonetto:

Tanto gentile e tanto onesta pare

la donna mia, quand’ella altrui saluta, ch’ogne lingua devèn, tremando, muta, e li occhi no l’ardiscon di guardare.

Ella si va, sentendosi laudare,

benignamente e d’umiltà vestuta,

e par che sia una cosa venuta

da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per li occhi una dolcezza al core, che ’ntender no la può chi no la prova;

e par che de la sua labbia si mova un spirito soave pien d’amore, che va dicendo a l’anima: Sospira.

Ecco come Dante esprime il proprio amore nei confronti di Beatrice. E anche magari all’epoca c’era una normale voglia carnale, ma tal ragione non era certamente primaria necessità. Oggi chi si sognerebbe mai di dedicare una poesia alla donna che si ama? Chi saprebbe farlo? Significherebbe mettere a nudo le proprie emozioni, i propri sentimenti, essere vulnerabili per poter esprimere il proprio cuore. Significherebbe essere soli con le proprie emozioni, come un direttore d’orchestra davanti ai suoi orchestrali. Significherebbe essere esposti a magari critiche e giudizi! Ma sarebbe normale, dopo tutto non lo dico certo io, è Dante che afferma che la dolcezza che arriva al cuore non può essere compresa da chi non l’ha provata.

Farei, a questo punto, un gran salto nella storia e andando in epoche più vicine a noi e allora ci domanderemmo cosa si è disposti a fare per la propria donna? Saremmo forse un po’ arroganti perché ci crederemmo essere grandi e forti da sollevare il mondo. In genere è vero, quando abbiamo la donna amata vicino ci si sente invincibili. Nella vita concreta però basterebbe semplicemente essere se stessi ed amare ed onorare, in salute e in malattia, finché morte non ci separi. Dare giorno dopo giorno se stessi per amore. Ma quante volte? Dici, forse mille? E se fosse un milione?

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Ecco cosa ci insegna Eugenio Montale: donare se stessi infinite volte. E’ questo l’amore e, soprattutto, il rispetto che si dovrebbe donare. E sapete qual è la cosa che fa più male? Che il reale valore di quell’amore lo si capisce quando non c’è più! Quando tutto è dietro una lapide e non restano che ricordi su cui versare lacrime. E lì, “ogni gradino” resta vuoto.

Tempo fa mi sono riproposto una domanda che mi son fatto migliaia di volte senza trovar mai risposta. Quindi è nell’arte poetica o musicale che ho ricercato una motivazione a dei sentimenti che provavo con tanta grinta.

Ho ripreso in mano un vecchio autore che mi fu amico per un po’ di

tempo e allora leggendo le sue parole ho semplicemente capito che infondo non c’è una vera e propria motivazione. E’ un qualcosa di estremamente naturale. “Si ama per un sorriso, per uno sguardo, per una spalla. Tanto basta. Allora, nelle lunghe ore di speranza o di tristezza, ci si fabbrica una persona, si compone un carattere. E quando, più tardi, si frequenta la persona amata, è impossibile ormai (per quanto crudele sia la realtà che ci vien messa innanzi) togliere quel carattere buono, quella natura di donna amorevole all’essere che ha quello sguardo o quella spalla, proprio come non possiamo, quando invecchia, togliere il suo primo volto a una persona che conosciamo fin dalla sua giovinezza.“ – Alla Ricerca del tempo perduto, M.Proust. Morale? Si ama per star bene, per vivere. Non bisogna amare per essere felici, ma bisogna essere felici per poter amare. Per poterla trasmettere quella felicità e viverla assieme. Bisogna essere felici di amare, altrimenti non c’è un senso a nulla.

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

Questa poesia si intitola “Tre fiammiferi accesi” di Jacques Prévert. Perché la cito? Perché tutte le sere, quando vado a letto, ho l’abitudine di prendere un cuscino, posizionarlo sotto il collo e stringerlo finché non mi addormento. Mi piace quella sensazione che avverto un attimo prima di crollare nel sonno più profondo. L’avverto per pochi secondi, è solo la mia immaginazione di stringere a me quel fiore al punto tale da immaginare quel viso, quegli occhi, quelle labbra. Ma soprattutto quei capelli sotto il mio mento, che mi accarezza il volto e mi riempie di profumo, dolcezza. Tutto in un brevissimo istante prima di sognare. Ogni volta che guardo quel volto mi

si riempiono gli occhi di un qualcosa di unico. Il Cuore di dolcezza. Esattamente come se ogni volta fosse la prima. Un po’ come un bambino quando ammira qualcosa di nuovo. Immaginate di guardare ogni giorno la vostra amata con gli occhi di un bambino. Innamorarsi ogni giorno. C’è chi non ci crede minimamente a ciò e chi mi ritiene pazzo. Penso dipenda dal modo in cui si osserva. Pascoli diceva: “È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi […] ma lagrime ancora e tripudi suoi”. Di conseguenza ogni volta si scopre il mondo come fosse la prima volta. Impossibile? No, semmai è difficile forse e noi siamo solo una specie troppo pigra per prendere atto che la meraviglia sta sotto il nostro naso e non sappiamo godercela per il semplice fatto che non sappiamo riconoscerla. Ad ogni gentilezza ricevuta dobbiamo sempre porci domande “Chi, perché, come??” e sollevare inutili questioni che vede protagonista una frase: “non dovevi disturbarti”. A qualcuno piace “disturbarsi” per poter ammirare un sorriso. O immaginarlo. Nulla di più. Non è nemmeno un “grazie” che ci si attende. E’ il benessere della persona amata, alla quale si pone una normale gentilezza. A volte vorrei restare invisibile. Scomparire. Poter fare un dono con la sola speranza, se gradito, di poter ammirare quella piccola lucina negli occhi che mi faccia capire che quella persona si senta apprezzata, amata, voluta bene, non sola. Qualsiasi cosa. Mi verrebbe da urlare “Silenzio, se stai avvertendo piacere goditelo senza ringraziare, senza porti domande. Pensa solo al fatto che ora stai sorridendo perché sei felice. Te lo meriti, il resto non conta”. Eppure mi rendo conto che nessuna ragazza è abituata ciò e tutto sembra strano. Io non riesco ancora a far capire alla gente, uomini o donne che siano, che quando un uomo invita una donna ad uscire è buona educazione di galanteria far pagare l’uomo. Così come riaccompagnare la donna alla propria dimora quando la notte è ormai addentrata. E se non si comprende un qualcosa di tanto insignificante non si può certo pretendere che si capisca il resto!

T’adoro al pari della volta notturna,

o vaso di tristezza, o grande taciturna!

E tanto più t’amo quanto più mi fuggi, o bella,

e sembri, ornamento delle mie notti,

ironicamente accumulare la distanza

che separa le mie braccia dalle azzurrità infinite.

Mi porto all’attacco, m’arrampico all’assalto

come fa una fila di vermi presso un cadavere e amo,

fiera implacabile e cruda, sino la freddezza

che ti fa più bella ai miei occhi.

Questa è “Ti adoro” di Charles Baudelaire. Sono sempre stato del parere che l’amore sia un dono nel darlo e un privilegio nel riceverlo. Non sempre è corrisposto, ma amare non è un qualcosa di soltanto casuale. E’ anche una scelta. Quando arriva ad essere una scelta allora è un amore vero, puro. Rifiutato, calpestato, quello che volete, ma puro. Allora sarà quell’amore che, come dice Montale, può rivelarsi un milione di volte, ma davvero rispecchia “finché morte non vi separi”. Questa poesia di Baudelaire rispecchia, almeno le mie personali sensazioni, ma un po’ quelle che dovrebbero essere appartenenti a tutti. E’ la fatica della conquista se ci si pensa. “Tanto più t’amo quanto più mi fuggi”. L’ultima quartina spiega chiaramente ciò che si fa per conquistare, (usando anche un metafora molto irruente, cruda è l’immagine che ci evoca) a volte anche solo per attirare la sola attenzione di quella donna che ci battere il cuore e qualsiasi cosa accada, ogni cosa la farà più bella ai nostri occhi.

A questo punto dedicherei una poesia alla prima donna di ognuno di noi, di tutti noi. E lo farei senza aggiungere altro. Victor Hugo:

La madre

La madre è un angelo che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo

fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.

Sapete, queste parole spero possano servire a qualcuno di voi. Uomini, certo, ma donne soprattutto. Sì perché molte ragazze di oggi non sono abituate ad avere certe attenzioni, certe galanterie. Neanche loro conoscono il significato dell’amore o cosa voglia realmente dire avere rispetto per una donna. Quindi, attraverso i grandi poeti, ho provato a dirvi cosa dovete cercare in un uomo. La fiducia, il rispetto..in breve: l’amore vero. Quello che si rinnova, quello che c’è soprattutto a distanza, quello che vi pensa la mattina e alla sera. Quello che lotta per voi, ma soprattutto con voi. Quello che, crolli il mondo, faccia qualcosa per conquistarvi ogni giorno. Quello che dona e non chiede. Quell’amore che ti urla “E’ per te, è tuo, prendilo e sii felice”. Quello per il quale il “grazie” più bello è semplicemente il vostro affetto. Quello che dura per sempre. Quello che vi doni il cuore un milione di volte al giorno nel bene e nel male, quello che trova dentro di se un fanciullino per amarvi ancora e ancora, come la prima volta. Amate chi protegge la vostra felicità e imparate a fidarvi di chi, con o senza la vostra approvazione, vuole il vostro bene. State davvero attente ai lupi travestiti da agnelli. La violenza continuerà a durare finché non si comprenderà cosa voglia dire amare. Imparate a pretendere il meglio per voi stesse, senza paura, ma con un po’ di arroganza, presunzione. Sì, pretendete il meglio per voi. Amatevi di più perché finché non vi amate davvero non riuscirete mai a capire se l’amore proveniente da fuori sia reale. Non vi fidate di chi non ha rispetto per voi. Di chi vi giudica, di chi vi parla alle spalle. O di chi, semplicemente, vuole dividervi da chi vi ama davvero. Che sia anche l’affetto di una mamma. Una grande poetessa, Alda Merini, insegna a voi donne cosa davvero serve:

Io non ho bisogno di denaro.

Ho bisogno di sentimenti.

Di parole, di parole scelte sapientemente,

di fiori, detti pensieri,

di rose, dette presenze,

di sogni, che abitino gli alberi,

di canzoni che faccian danzar le statue,

di stelle che mormorino all’orecchio degli amanti…

Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia le pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

Ho scritto tanto. Non solo ora, nella vita in generale. Ma ogni parola, ora, risulta vuota e priva di significato. Su alcuni concetti, su alcune parole ci si riflette sempre e solo troppo tardi. Quando, chi le dice, muore. Ci si ripensa come un lontano ricordo di cui si ha nostalgia. Allora magicamente ogni persona alla quale ho voluto bene, ogni persona alla quale ho provato a dare consigli, alla quale ho dedicato energie per il proprio benessere, inizierebbe a riflettere e a ricordare ogni cosa se morissi? Soprattutto quelle persone che non hanno creduto in me o che, semplicemente, non si non si son fidate. O quelle che, davanti a parole del genere, mi definirono folle. Senza parlare di quelle che mi hanno trattato un po’ come un vecchio strofinaccio. O come un ruotino di scorta. Arriveranno i rimorsi. Non serviranno. Perché se potessi tornare in vita per cinque soli minuti ne utilizzerei uno per ripetere in breve questo concetto “amati e salvati”.. i restanti quattro a dare l’ultimo abbraccio. Mi chiedo allora perché ogni volta debba essere sempre troppo tardi. Perché non ci salviamo prima? Non è la possibilità di morire che preoccupa, mi spaventa non essere lì ad abbracciare quelle persone alle quali voglio bene, nonostante tutto. Se accadesse quindi spero solo che qualcuno ripensi a me. O rilegga queste parole.

Non so cosa voglia dire essere amati, ne avere un rapporto, relazione o altro. Sto solo cercando di far comprendere a chi sta attorno a me cosa dovrebbe essere l’amore poiché, a causa di questo, troppe volte ho visto le lacrime su quei volti che tanto amo veder sorridere. Imparate almeno, dalle brutte esperienze, a concedervi qualcosa di migliore. E in questo senso sarà la festa della donna. Quindi riflettete, io non ci guadagno nulla. Sta a voi.

Ora vorrei dedicare il finale a una donna in particolare. Se avessi davanti ora quel volto che mi fa tornare ad essere un fanciullino non so cosa potrei dire. Come a Dante mi tremerebbe ogni singola goccia di sangue. E’ sempre così. Allora forse proverei a dirle che è sempre nei miei pensieri più belli, dolci. Che non passano due minuti senza immaginare un suo sorriso. Una risata. Oppure l’abbraccerei stringendola a me in silenzio con la consapevolezza che un abbraccio, e magari l’ultimo, vale più di mille parole. Vorrei una poesia che riassume tutto ciò che davvero sarebbe importante dire e Kafka mi aiuta a farlo: “Per qualche motivo che ignoro mi piaci moltissimo. Molto, niente di irragionevole, direi quel poco che basta a far si che di notte, da solo, mi svegli e non riuscendo a riaddormentarmi, inizi a sognarti”.

E ora vorrei io lasciare due poesie per te, donna, scritta pensando davvero a quella che “tanto gentile e tanto onesta pare” ai miei occhi, ma, solo per oggi, dedicate a tutte voi.

Ella che tanto bella pare

che l’infinito d’agguagliare sarebbe nulla

gli occhi suoi l’omo cattura

ché tanto son belli e clari

come infinite stelle che la nocte culla.

La voce sua soave e calda il cor emoziona

come un coro di spiriti celesti

che l’inter coleum commoziona.

Il sorriso suo così lumiero, così vivo

che negar amor è cosa dura

stretto lo tengo ché tanto mi cattura.

Il mondo è invaso dalla sua gaiezza

e il venir meno lo finirebbe

del cor un sol buio resta di dolor e amarezza.

I suoi lunghi capelli son frame a codesto viso

che valgon più di mille gioielli

ed è questo il mio paradiso.

Il tuo gentil core infin resta

che a dir qual è non ho dizione

ché tanto mi rapisce questa passione.

Agli uomini ripropongo una cara e vecchia poesia di Talmud, ormai nota, ma importante:

State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime!

La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata,

non dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale…

un po’ più in basso del braccio per essere protetta, e dal lato del cuore per essere Amata.

Provo a non specchiarmi nei tuoi occhi,

ma non ci riesco.

Provo a non vivere nel tuo sorriso,

ma non ci riesco.

Provo a non cercare il tuo profumo,

ma non ci riesco.

Provo a non amare il tuo suono,

ma non ci riesco.

Provo ad non innamorarmi di te

ogni volta, ad ogni sorriso, sguardo,

al dolce udir la voce tua…

ma non ci riesco.

Provo a dimenticarti, andare avanti.

Presto però capisco che in tutto

cerco te: quei capelli, quella dolcezza

quegli abbracci. Provo, ma fallisco:

Mi son seduto un attimo come fossi un poeta sognante e, sognando te, chiuderei questa festa della donna in questo modo:

Codesto naufragar tanto m’è amaro

che il cor chiama, chiama e urla

ormai annegato di un amor tanto raro.

La morte mi accolga nelle braccia sue

ché viver codesto dolor in petto

è viver di morte senza affetto.

Allora vado, ma non dimenticare

quell’essere che tutto fece

per da te stessa farti amare.

Ricorda, l’universo virtù ti rende

per tua codesta bellezza

ché ogni cor, il sorriso tuo attende.

“Amor, amor, amor.” Facile dir amore

ma chi lo rinnova ogni giorno

costruirà la vita con te attorno.

Ricorda, quel dí in cui parlavamo

mai sincero fui stato

ché la sol cosa che dir volevo

era semplice. Era “ti amo”.