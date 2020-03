Cronache di un Paese infetto

(Bartolomeo Prinzivalli) – Se come si dice è nei momenti di grande difficoltà che vien fuori l’indole di un popolo, la nuova emergenza rivela all’Italia i suoi abitanti più di uno specchio pregiato tirato a lucido. Si parte dall’alto con un governo che naviga a vista, cercando di trasmettere, male, un coraggio che non possiede davanti ad un evento impensabile se non attraverso le apocalittiche rappresentazioni cinematografiche, non per la gravità del problema in sé quanto per l’inadeguatezza di un sistema sanitario svuotato e depotenziato ad arte nei decenni grazie al mantra del profitto sopra ogni cosa, fosse anche la salute. E infatti…

Così, tra un’ipotesi ed una smentita, fra una bozza ed un decreto, trapelano informazioni e si espandono ad una velocità che farebbe impallidire il virus stesso, con rimpalli di responsabilità più rapidi di quelli visti nella finale mondiale di ping pong, tanto che le più grandi testate internazionali ne menzionano il contenuto ancor prima che divenga legge. Evidentemente le tipiche comari sicule dei racconti di Sciascia hanno avuto prole numerosa che ha fatto carriera, non si spiegherebbe altrimenti. L’immediata conseguenza è la trasformazione di isterici strafottenti da edonisti partecipanti di baccanali boccacceschi a fuggitivi assaltatori di treni come manco nel Far West per sfuggire al giorno del giudizio, fieri di aver raggiunto l’agognato veicolo ma incuranti di essere essi stessi veicolo di trasmissione del problema a persone a cui dicono di voler bene. Mentendo, evidentemente.