Borsa: è panico in Europa, Milano crolla (-10,8%) 

(ANSA) – Un’ondata di vendite si abbatte su Piazza Affari (-10,8%) e sulle Borse europee dopo le misure per arginare il coronavirus del governo italiano. Il panico è legato non solo dall’emergenza sanitaria ma anche al crollo del greggio sulla scia del mancato accordo nell’Opec fra Arabia Saudita e Russia, che affossa i petroliferi. A Milano i big del listino ci hanno messo quasi mezz’ora per entrare agli scambi e gran parte sono stati sospesi con ribassi che raggiungono il 16% per Fca e Unicredit. Mancano ancora all’appello Saipem ed Eni.

Borsa, Milano scivola a -5,57%: solo 4 titoli fanno prezzo

(AWE/LaPresse) – Tonfo della Borsa di Milano dopo le prime contrattazioni, con il Ftse Mib che scivola del 5,57% a 19.642,29 punti. Solo quattro attualmente i titoli che fanno prezzo: Terna che segna un calo del 12,49% a 5,26 euro, A2a che cede l’11,21% a 1,35 euro, Stm che perde l’11,08% a 20,71 euro e Moncler in calo del 9,99% a 30,35 euro.

Borsa, avvio in profondo rosso per l’Europa: Parigi -6,46%

(LaPresse) – Mercati azionari europei in deciso ribasso in avvio, sulla scia dei timori legati alla diffusione del coronavirus a livello globale e al crollo del prezzo del petrolio. A Londra l’indice Ftse100 cede l’1,9% a 6.339,87 punti, a Madrid l’Ibex perde il 6,79% a 7.807 punti, a Parigi il Cac40 arretra del 6,46% a 4.807,32 e a Francoforte il Dax segna un calo del 7,38% a 10.690,08 punti.