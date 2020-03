Cara Angela Merkel, kome ha potuto permettere tutto questo?

(Mario Giordano – la Verità) – Cara Angela Merkel, io scrivere te questa cartolina in italiano comprensibile a tedesca. Tu conoscere bene nostro Paese, tu apprezzare meraviglie di Italia, tu afere spesso trascorso periodi spensierati in nostre località turistiche, dalle Alpi a Ischia, come ricordano molto bene teleobiettivi di nostri paparazzi, i quali teleobiettivi ankora devono riprendersi dopo essersi appoggiati su tue terga. Tu distinguere vera pizza italiana da bolso kartoffel, tu konoscere nostro vino e apprezzare molto più di vostra bier anke se non lo puoi dire per evitare reato di lesa Oktoberfest. Dunque noi chiediamo a te, signora Kanzler, kome ha potuto permettere tutto questo?

Come afrai visto, infatti, la grande scienza ha rifelato che herr coronavirus maledetto è arrivato in Europa tramite la Germania. Prima nazione del continente. Zuerst nation. L’ ha preso ein lavoratore di settore auto con sede in sua amata Baviera, entrato in contatto con colleka di Shanghai, a fine januar. Però in Europa nessuno mai saputo nulla di tutto ciò. Voi mai komunikato. Voi non controllato.

Voi afere lasciato dipendente infetto libero di tornare a laforare e di infettare colleki di arbeits. Risulta inoltre che suddetta (ho detto suddetta, non suddita, stai calma signora Kanzler) suddetta fabbrika risulta avere due sitz in Italy, ein a Torino ein a Bologna. Potrebbe essere passata di lì l’ infezione che sta rovinando nostro bellissimo Paese che tu konosci tanto bene. E di kui dovresti pure essere alleata in Europa.

Ora è noto: alleati sto kaiser. Noi essere sopravvissuti a tue kure feroci passate per via di Bruxelles, noi sopravvissuti a austerity e in qualke modo pure a euro fatto appositamente per favorire Deutschland. Noi sopravvissuti a tutto, ma ora non è ke tu avere provato a liquidare noi definitivamente con coronavirus? Italia Kaputt. Soluzione finale. Forse è questo ke volevi?

Altrimenti come spiega tu lungo silenzio su infezione in Baviera? Perké voi non avere komunikato situazione? Perké avere tenuto nascosto virus? Perké avere permesso circolazione infetti? Noi, liebe Angela, essere un po’ scimuniti, forse anche ingenuotti, del resto lei Giuseppi Conte lo konosci bene per tutte le ginokkia che si è konsumato davanti a te. Però voi essere stati troppo kattivi: avere akkolto virus, non avere detto nulla, avere permesso sua cirkolazione, e poi avere kontribuito al coro mondiale che indica noi come appestati, untori, vere skifezze planetarie. Kome hai potuto? E kome potrai ora ripresentarti in Italy? Kome potrai pensare a nuove vacanze a Ischia?

Noi essere pronti a dirti: raus, cara Kanzler. Con l’ unica konsolazione che te lo diranno prima i tuoi connazionali.