CORONAVIRUS: SALVINI, TUTTA ITALIA SIA ZONA ROSSA

(ANSA) – “Ospedali in tilt, contagi in crescita, rivolte ed evasioni nelle carceri, crollo in Borsa, risparmi persi. Ho sentito gli alleati, ho telefonato al presidente Conte per chiedere un incontro. Sono vicino a tutte le persone che soffrono e che sono spaventate, insieme possiamo superare questo momento. Serve mettere in sicurezza il Paese estendendo le misure di emergenza sanitaria della cosiddetta “zona rossa” a tutto il territorio nazionale, la salute degli italiani viene prima di tutto”. Lo chiede Matteo Salvini.

CORONAVIRUS: CONTE,È NOSTRA ORA PIÙ BUIA,CE LA FAREMO

(ANSA) – “In questi giorni ho ripensato ad alcune vecchie letture, a Winston Churchill. Questa è la nostra ‘ora più buia’. Ma ce la faremo”. Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendo riferimento all’emergenza che il Paese sta attraversando per il Coronavirus.

CORONAVIRUS: RENZI, TUTTA ITALIA DIVENTI ZONA ROSSA

(ANSA) – “Le misure che sono state prese sono state comunicate come molto dure. Ma non lo sono. Anzi, io credo che, nei prossimi giorni, servirà altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti. Personalmente, credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. E questo vale anche a livello economico. Tutto il Paese soffre il crollo economico, non solo i focolai”. Così Matteo Renzi nell’enews.

DI MAIO, MISURE SENZA PRECEDENTI MA È IL MODO MIGLIORE

(ANSA) – “Sono misure senza precedenti nella storia della Repubblica ed è normale che ci siano dubbi e domande ma il modo migliore per rilanciare l’Italia è sconfiggere il virus e per farlo dobbiamo limitare più possibile le occasioni di proliferazione del virus”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta Facebook.

DI MAIO, CAMBIARE ABITUDINI, SERVE RESPONSABILITÀ

(ANSA) – “Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, le misure vanno prese sul serio e affrontate con responsabilità. Se volete aiutare i nostri medici e i nostri eroi” che lottano contro il coronavirus, bisogna “limitare al massimo le opportunità di contagio”, perché “c’è un 10% che finisce in terapia intensiva e più sale il numero dei contagi più la terapia intensiva potrebbe non farcela in tutta Italia Stiamo a casa il più possibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.