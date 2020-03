Italia: coprifuoco sì, mascherine no. Perche’

(di Debora Billi) – La Cina ce la sta facendo: dopo (appena) 1 mese e mezzo di incubo, sembra proprio che riuscirà a venirne fuori.

Anche la Corea, il Paese nostro “fratello” per numero di contagiati e sistema sanitario, vede un consistente rallentamento dell’epidemia.

Il Giappone, tra i primi contagiati (ricordate la nave da crociera che mise il Paese in pericolo?), e con un numero di anziani superiore al nostro, è fermo ad appena 500 casi.

Ed Hong Kong, Taiwan, Singapore, il Vietnam, la Thailandia? Il mondo guardava con orrore all’aumento di contagi all’inizio di febbraio, prefigurando una strage in tutto sudest asiatico. Oggi, un mese dopo, sono fermi a 50 o 100 contagi.

Sono tutti più bravi di noi? Non si sa. Sicuramente le latitudini più calde hanno aiutato, anche se questo non vale certo per Corea e Giappone. Cosa hanno in comune tutti questi Paesi? Una cosa di sicuro: l’uso massiccio delle mascherine.

La Corea, ad esempio, ha centralizzato nelle mani dello Stato tutte le forniture di maschere, gestisce la distribuzione, e ha imposto un prezzo politico. In Cina, neanche a dirlo, se non indossi la mascherina obbligatoria c’è il carcere e ti inseguono i droni per importela. Negli altri Paesi è consigliata, obbligatoria in caso di eventi affollati, ma soprattutto c’è un forte controllo sociale che impone di indossarla anche se non si vorrebbe. Nessuno si sogna di deridere chi la mette, nessun cosiddetto “scienziato” si sognerebbe di andare in TV a dire che non serve a niente.

Non si sono costrette popolazioni intere a chiudersi in casa o a “stare a un metro” (quando di metri ne servirebbero DUE), pur di non chiedere a tutti di coprirsi la faccia.

In Italia ci ritroviamo con la vecchietta che ci tossisce in faccia, il ragazzino che ci starnutisce sul cappotto o il cameriere che chiacchiera mentre ci serve il piatto. Queste persone dovrebbero essere obbligate a coprirsi, altro che “il gomito” che non rispetta nessuno. Ci viene poi narrato che le mascherine servono a non contagiare, ma non servono a proteggersi: in pratica, bloccherebbero il virus “in uscita” ma non “in entrata”. Un miracolo ancora inspiegato dalla scienza.

Siamo l’unico Paese, tra quelli in una situazione grave, dove è scoraggiato l’uso delle mascherine, e siamo anche l’unico dove la situazione non è affatto sotto controllo. Io un collegamento ce lo vedo, e voi?

Qualcuno dirà “lo si è fatto apposta, perché le mascherine non ci sono e servono ai medici”. Spero proprio di no: lasciar contagiare l’intera popolazione perché non si riesce neppure ad imitare la Corea, centralizzando la produzione e la distribuzione nelle mani dello Stato (magari perché “le regole europee non lo consentono”) è un suicidio deliberato.

Per coprirsi la faccia non serve depredare gli ospedali: bastano anche mascherine artigianali e fatte in casa. L’Università di Hong Kong ha proposto ai cittadini una soluzione fai-da-te che secondo le loro ricerche ha un’efficacia pari all’80% delle maschere sanitarie, vi allego link con video. Molte delle maschere usate in tutta l’Asia sono artigianali, e per i governi è ok. Ma il vero problema è convincere gli italiani ad usarle: c’è un inspiegabile stigma sociale verso chi le porta, quando lo stigma dovrebbe essere al contrario.

Se il governo (e chi lo consiglia) è così irresponsabile da indurci psicologicamente a non coprirci, preferendo distruggere il sistema Paese col coprifuoco e lasciando lo stesso circolare il virus, dovremmo essere noi più saggi di loro. Smettiamola di sputacchiare in giro (anche solo parlando), e mettiamoci una dannata mascherina. Magari colorata, e cucita dalla nonna con uno scampolo.