Andrea Scanzi: “Il nostro virus sono sempre gli italiani furbetti”

(di Andrea Scanzi – Il Fatto Quotidiano) – In una delle sue intuizioni migliori, Maccio Capatonda raccontò l’italiano medio come un mezzo scemo, ignorante e menefreghista, fiero di usare il cervello solo al 2 per cento.

È una riflessione che oggi sembra più attuale di ieri, vedendo come molti connazionali stanno reagendo all’emergenza Coronavirus. Invece di perder tempo con gli attacchi al governo, che certo i suoi errori li ha fatti, e di elencare le colpe dei media, che spesso in tali contesti danno il peggio di loro stessi, sarebbe l’ora di ammettere una volta per tutte che il peggio lo stiamo dando proprio noi: noi italiani. Al punto che verrebbe da dire, con pochi margini d’errore, che il problema non è tanto il virus in sé quanto la smisurata deficienza di troppi connazionali. Quasi che il virus dell’Italia fossero, siano e saranno sempre proprio gli italiani.

Questo Paese ha spesso dato il meglio di sé nelle difficoltà. Ce lo dice la storia. E certo da questa emergenza usciremo più forti di prima, perché quando vogliamo non siamo secondi a nessuno. Eppure, sinora, par d’essere alla fiera del “più furbo”. Laddove, va da sé, il “più furbo” non è in realtà che il più coglione.

La più grande paura è quella di intasare gli ospedali, perché se li intasiamo poi salta tutto. E a quel punto ci troveremmo (troviamo?) di fronte a uno scenario bellico, nel quale gli ospedali decideranno chi curare e chi no: chi salvare e chi lasciar morire. Occorrerebbe un senso etico altissimo. E invece? Invece il menefreghismo dilaga. E l’italiano medio dà il peggio di sé. Qualche disonesto fa uscire la bozza del decreto draconiano di sabato in anticipo, e chi se ne stava in Lombardia – invece di rispettare le regole – accalca le stazioni di Milano per scappare finché si può. Fregandosene del buon senso e rischiando di divenire lui stesso un untore in quelle regioni (anzitutto al Sud) dove per ora l’emergenza è controllata e dove la pandemia potrebbe mettere in ginocchio un sistema sanitario di per sé sofferente in situazioni normali: figuriamoci adesso.

Governo e virologi, ma più ancora la logica, predicano di stare a casa e di non fare i furbi, per tutelare i nostri nonni e non solo i nostri nonni. Ma serve a poco. Fiumane di persone allo stato brado affollano i centri commerciali per omaggiare pseudo cantanti. Coppie di anziani scappano da Codogno per farsi un weekend in Alto Adige. Genitori di bambini in quarantena fanno uscire di casa la giovine prole, perché “poverini dopo un po’ si annoiano”. Parlamentari (o almeno così dicono) fanno video dicendo ai deficienti che li seguono di uscire come nulla fosse, perché il virus in realtà non c’è e gli appestati son quelli che stanno al governo. Politici & opinionisti sciacalli sfruttano perfino un virus per fare i loro porci comodi osceni. Influencer con milioni di follower – vagamente attigui alla demenza – si lamentano perché il Coronavirus non ammazza tutti quelli che a loro stanno sulle palle. Adulti apparentemente senzienti mostrano di avere come unica paura quella che la Serie A non potrà essere portata a termine, a conferma di come in questo Paese le uniche cose sacre siano le cazzate e il calcio. Certo avremo presto il colpo di reni, uno di quelli che sappiamo fare solo noi italiani, ma al momento stiamo reagendo all’emergenza con la lucidità di un alcolizzato e con l’altruismo di Mengele.

Non saprei dirvi, come ha detto il presidente del Consiglio Conte citando Churchill, se questa sia davvero “l’ora più buia”. So però che, se troppi connazionali continueranno a reagire così, il buio diverrà la nostra costante esistenziale.