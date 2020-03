Covid-19, ora serve un vaccino anti-sciacalli

(di Luisella Costamagna – Il Fatto Quotidiano) – Nell’Italia paralizzata dalla paura Coronavirus – razionale? irrazionale? – è necessario insistere, ostinatamente, a riflettere in positivo. Non sono ottimista per natura, eppure sì: questo disastro sanitario, che mette a dura prova la nostra vita, i nostri nervi e l’intero Paese, disvela consapevolezze preziose. Innanzitutto sui danni della globalizzazione, che se da un lato ha reso il mondo più piccolo e vicino, ha fatto viaggiare senza frontiere uomini, merci, soprattutto soldi, dall’altro ha planetarizzato lo sfruttamento (di beni e manodopera), l’abbassamento dei diritti e – ora – le malattie. Era inevitabile. Per la verità, abbiamo già provato l’“epidemia” dei mercati finanziari, il “contagio” mondiale della crisi economica, di cui paghiamo ancora oggi il prezzo, ma lì erano metafore, qui siamo al propriamente detto. Quando ne saremo usciti, toccherà mettere in discussione qualche dogma del mondo globalizzato.

Poi: questa esperienza è la rivincita del virtuale. Per anni ci hanno ammorbato con la retorica de “i computer/telefonini ci allontanano, raffreddano, distruggono i rapporti umani”? Ecco, ora ci salvano. Ora che è bene stare in casa, non abbracciarci e baciarci, tenerci a distanza di sicurezza… cosa saremmo senza quei “demoni” tecnologici? Grazie a loro possiamo continuare a comunicare, lavorare, studiare, comprare online, leggere… magari anche un bel libro che, tra l’altro, combatte anche il virus dilagante dell’ignoranza nostrana. Ancora: quest’esperienza non è anche una rivincita dell’informazione seria? Siamo assetati di notizie fondate, pretendiamo trasparenza da autorità sanitarie e politiche, vogliamo sapere come stiano le cose, fidarci. Non è un’occasione straordinaria per liberarsi di cialtroni mediatici, tuttologi, prezzemolini privi di qualunque competenza che però pontificano su tutto?

Affidarsi a esperti – veri – è oggi più che mai una sana operazione di igiene mentale. Con un’avvertenza però, altra preziosa consapevolezza che ci offre questa esperienza: la medicina non è una scienza esatta. Procede (soprattutto in questo caso) per approssimazioni, tentativi, punti di vista che possono essere confermati o smentiti dall’esperienza, per cui ascoltiamo il virologo di grido – grida davvero in questo momento – ma senza il piedistallo di depositario della Verità. Di chi fidarsi ciecamente, allora? Della nostra sanità pubblica, per esempio. Quell’orgoglio nazionale fatto di donne e uomini anonimi, medici, infermieri, ricercatori (precari), volontari, che in questi giorni si spendono senza sosta per i malati. Umiliati negli anni dai tagli – per far cassa, anche a vantaggio dei privati – da quella stessa politica che ora si aggrappa a loro. Pensate agli Usa, dove un tampone costa fino a 4.000 dollari, tagliate le polemiche e ditegli con me: grazie.

Ultima cosa che questa emergenza ci permette di identificare con chiarezza cristallina: gli sciacalli. Per la verità ci sono sempre ma, mai come ora che in ballo ci sono salute e futuro, è immediatamente riconoscibile chi pensa solo a se stesso e alla poltrona e – irresponsabilmente, nella politica dei (finti) Responsabili – cavalca allarmismi, fa polemica, sfrutta la nostra debolezza solo per conquistare un punto nei sondaggi. Anche coi contagiati e coi morti, anzi sulla pelle di contagiati e morti, tenta spallate al governo nell’ennesima – perenne – campagna elettorale. Oltre al vaccino contro il virus dei pipistrelli, troveremo quello contro il virus degli sciacalli?

PS: per figli e famigliari in casa, cui siamo costretti in questa convivenza coatta, non c’è cura. Mettiamoci l’animo in pace.