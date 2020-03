Guida ai divieti: cosa fare, cosa no e cosa si rischia

(di Marco Palombi – Il Fatto Quotidiano) – Decreti, Dpcm, ordinanze. I provvedimenti per contrastare l’emergenza coronavirus si sono moltiplicati e incidono in profondità sulla vita degli italiani. Questo è un breve riassunto su ciò che si può o non si può fare, ma va letto partendo da una premessa: la ratio dei provvedimenti è che tutti dovrebbero restare a casa; a maggior ragione dovrebbe farlo chi presenta sintomi, vive o ha frequentato zone ad alto tasso di contagi, è parte di categorie a rischio (anziani, pazienti con altre patologie, eccetera).

A spostarsi senza validi motivi si rischiano 3 mesi; via la licenza ai negozianti che violano le regole.

Partiamo dalle zone rosse (i 10 comuni del Lodigiano e Vo’ Euganeo): tecnicamente parlando non ci sono più zone rosse, nel senso che sono stati rimossi i posti di blocco che impedivano l’ingresso e l’uscita dai paesi. Nel frattempo però, dall’altroieri, sono state create (per ora fino al 3 aprile) nuove e più ampie zone che chiameremo “arancioni”, da oggi estese a tutto il territorio nazionale. Inizialmente erano la Lombardia e 14 province del Nord (e una delle Marche), ma visto l’aumento dei contagi ora “arancione” è tutto il Paese: Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il Dpcm che estende le limitazioni all’intera penisola. Non tutti i territori coinvolti – in particolare il Veneto – hanno gradito le nuove misure: troppo restrittive. La Giunta lombarda, invece, critica il governo per il motivo opposto: le norme non sono abbastanza restrittive.

In pratica cosa non possono fare gli italiani?

In soldoni, ricordandosi che la ratio è restare in casa, è intanto vietato uscire dalla propria provincia (e agli altri di entrare), a meno che non ci siano “comprovate” esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Residenti o domiciliati che si trovassero fuori dalle zone “isolate” possono tornare a casa. Un’ordinanza della Protezione civile ha poi specificato che le merci non saranno bloccate: rientrano nelle deroghe “lavorative”. Insomma, le maglie sono abbastanza larghe e fanno affidamento sul buon senso delle persone coinvolte.

Per spostarsi si deve comunque autocertificare il motivo della deroga (i moduli si trovano online): ovviamente chi non lo fa o chi mente rischia una denuncia per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” e rischia l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda fino a 206 euro (non è esclusa, anzi, la contestazione di delitti contro la salute pubblica). Prescrizioni particolari, riguardano chi presenta sintomi influenzali (gli è “fortemente raccomandato” di restare in casa e contattare il medico) mentre per chi è sottoposto a quarantena o è positivo al Covid-19 c’è il “divieto assoluto” di uscire in tutta Italia (anche qui a pena denuncia).

Quanto alle attività commerciali, bar e ristoranti possono essere aperti dalle 8 alle 18, a patto che garantiscano la distanza minima tra le persone (almeno un metro), prescrizione che vale anche per tutti gli altri negozi e per le chiese. La sanzione per chi non lo fa rispettare può arrivare al ritiro della licenza. Per il resto, tutto chiuso: cinema e teatri, piscine e palestre, pub e musei, impianti sciistici e centri anziani, sale da ballo e sale bingo; sono sospesi concorsi, manifestazioni e riunioni a partire da quelle sportive (ieri è arrivato anche lo stop al campionato di calcio).

Nel resto del Paese, fino a ieri, al netto delle norme per chi è rientrato di recente dalle zone arancioni, chiusure e sospensioni sono molto simili (cinema, teatri, eccetera, a cui ieri si sono aggiunti gli impianti sciistici), mentre le limitazioni al commercio riguardavano la prescrizione di garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro. Da adesso tutto chiuso dalle 18 in poi.