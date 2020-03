La luce in fondo al tunnel?

Sto a casa. Nella comunità che, la si ami o meno, è la mia comunità. Qualche migliaio di persone che, giustamente tra qualche ora finiranno recintate: non potremo uscire, non si potrà entrare. Si tratta di arginare un contagio, di vincere una gara contro il tempo. Cosa possiamo fare? Innanzitutto non confondere il giusto allarme con l’assurdo allarmismo (che non è allarmismo, è sacrosanta precauzione). Muoversi in sintonia col governo, discutere finché vogliamo gli ordini delle autorità, ma intanto obbedire alla lettera evitando bizzarrie, alzate d’ingegno e fughe solitarie, perché l’esperienza di questi giorni insegna che basta la disobbedienza di uno solo per fare guai mostruosi. Il rischio terribile è che i medici – quanta tremenda responsabilità ci vuole a essere medico oggi – dovranno decidere chi va salvato e chi perso: l’ossigeno a chi ha più probabilità di salvarsi. Come in guerra: prima le donne e i bambini, prima sotto i ferri chi può cavarsela. Il resto, antidolorifici. Poi gli altri, tutti gli anziani, e specie quelli soli, e specie quelli che sanno che troveranno il tutto occupato in sala di terapia, non si prenota come usava nei ristoranti ora vuoti e chiusi. Dovrebbero ricordarsene, i politici che in ogni intervista esordiscono sempre con un omaggio a medici e infermieri, e spesso ci aggiungono la parola magica: “eroi”, bella parola che non costa nulla. Imparino anche loro a lavorare in silenzio, visti i danni che fanno appena aprono bocca, anche a tre metri di distanza di sicurezza. Pur non condividendo tempi e modi di alcune scelte, tra qualche ora anche la mia comunità verrà recintata: non potremo uscire, non si potrà entrare. Cosa possiamo fare? Se vogliamo rallentare, governare e fermare il contagio, da questa guerra usciamo solo bloccando il contagio. E lo si può fare solo evitando di muoversi. Possiamo essere anche spavaldi con noi stessi e dire chi se ne frega o non ho paura di essere contagiato. Ognuno di noi ha dentro di sé il bene e il male, il coraggio e la vigliaccheria, la solidarietà e l’egoismo. Dipende dai momenti, dai fatti, dalle prove. Non sempre è facile restare lucidi, e non ho nessun podio morale da cui impartire lezioni. Tenere la mente lucida, prevedere quello che può succedere, non escludere il peggio, ragionare. Diciamo prima gli italiani, ma intendiamo dire prima noi stessi. Adesso, senza scomodare la consumata espressione del Bene Comune, riconosciamo tutti che c’è un male comune, e affrontiamolo come si può e si deve.

Raffaele Pengue

Ass. Noi Cittadini per il Sud