L’Italia diventa “arancione”: restrizioni e obblighi per tutti

L’ESTENSIONE DEI DIVIETI CON LO SPETTRO DEI “DANNI PERMANENTI ALL’ECONOMIA” RIVOLTA DEI “PALAZZI”: IL LAZIO AMMORBIDISCE LA QUARANTENA PER CHI TORNA DAL NORD

(di Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Una zona arancione nazionale. È così che da stamattina l’Italia compie il passo decisivo per provare a contenere la diffusione del Coronavirus. “Non c’è più tempo”, ha ammesso ieri sera in conferenza stampa il presidente Giuseppe Conte. Ne avevano discusso ieri, nella riunione che ogni giorno alle 15 vede convocati governatori e ministri competenti, come Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari Regionali), a cui si è aggiunta Paola De Micheli, titolare di Infrastrutture e Trasporti: da un lato i presidenti di Regione, tutti convinti della necessità di una stretta che non riguardi solo le 14 province extra-Lombardia, dall’altro il governo, altrettanto consapevole della necessità di “omogeneizzare” i divieti per limitare il contagio, ma pure conscio dei “danni permanenti all’economia” che le nuove regole provocheranno, tanto più se insistono su una situazione di partenza non proprio florida come la nostra. In quest’ottica, ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione giallorosa e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, oggi vedrà gli esponenti dell’opposizione e si prepara a chiedere all’Ue uno scostamento del deficit maggiore di quello preventivato.

Per dirla con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, “dobbiamo fermarci come a Ferragosto”. Con la differenza che non è tempo di vacanza. C’è stato bisogno di specificarlo, a essere sinceri. Perché ieri, con le piste di mezza Italia al completo, il governo ha dovuto imporre la chiusura di tutte le stazioni sciistiche: una scelta necessaria anche a seguito della “vergognosa campagna di marketing”, come l’ha chiamata il ministro Boccia, lanciata dagli impianti dell’Abetone, in Toscana (“Niente scuola? Tutti a sciare!”). Le scuole, chiuse, lo resteranno in tutta Italia fino al 3 aprile. E, nell’ottica dell’omogeneizzazione, i bar dovranno chiudere alle 18, con il divieto di assembramenti, così come quello di manifestazioni pubbliche. Chiusi cinema, musei, palestre. Stop al campionato di calcio. Resterà comunque confermato, anche nell’ipotesi della zona arancione nazionale, l’indirizzo generale indicato dall’ordinanza emanata domenica sera dalla Protezione civile in attuazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri firmato poche ore prima. Ovvero, apertura di tutti gli uffici pubblici e libertà di spostamento per “motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”. Tutti autocertificabili e dunque affidati al buon senso dei singoli cittadini.

“Non siamo la Cina”, è la frase con cui chi siede al tavolo replica ai dubbi sull’efficacia delle restrizioni previste. E testimonianza ne è la retromarcia con cui la Regione Lazio ieri ha dovuto allargare le maglie del provvedimento che aveva firmato solo ventiquattr’ore prima e che prevedeva la quarantena obbligatoria per chiunque provenisse dalle zone rosse della Lombardia e delle altre 14 province coinvolte. Una decisione che aveva letteralmente scatenato il panico da parte delle categorie maggiormente coinvolte, ovvero quelle dei “palazzi” romani: parlamentari, consiglieri di Stato, giudici costituzionali, staff dei ministeri, giornalisti pronti a rientrare a Roma e spaventati dallo spettro della quarantena obbligatoria.

Tradotto, se le “incertezze” del Dpcm varato sabato notte – quello, per intenderci, che ha provocato il fuggi fuggi alla stazione di Milano – avevano già preoccupato aziende, lavoratori e autorità del Nord, nel momento in cui quelle stesse “ambiguità” si sono scontrate con la macchina della Capitale sono andate in corto circuito. Perché “Roma non può chiudere”, è la sintesi del ragionamento di chi ha partecipato alla trattativa: così, i rischi di incostituzionalità del provvedimento, ritenuto inconciliabile anche con l’autodichia di Camera e Senato (che pure stanno votando a ranghi ridotti, come leggete a pagina 15, ndr), hanno costretto il Lazio ad ammorbidire i divieti previsti e ad adeguarsi all’ordinanza della Protezione civile nazionale.

Non che la preoccupazione per la Capitale sia da sottovalutare. Ieri – rispondendo a una domanda sul tema – l’infettivologo Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità l’ha paragonata a Codogno, il comune del Lodigiano dove risiede il paziente 1: “Il mio è un allarme preventivo. A Codogno era del tutto inatteso che si creasse quella situazione. Dunque, se noi vediamo anche un piccolo aumento in una località lontana dalla zona rossa, è giusto attenzionarla per non ritrovarsi in difficoltà dopo”. Ieri la sindaca Virginia Raggi ha rilanciato – così come il premier Giuseppe Conte – l’hashtag #iorestoacasa e ha invitato i romani a “contribuire a contenere il contagio”. L’unico provvedimento che ha potuto firmare – di fatto i Comuni sono commissariati e devono condividere le ordinanze con regioni e prefetture – è il telelavoro dei 23 mila dipendenti del Campidoglio.