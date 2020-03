In medio start virtus

(Franco Caminiti) – La virtù sta nel mezzo, lo diceva Aristotele ma temo che in molti abbiano frainteso il significato di questa frase. Qualcuno l’ha intesa come ‘la virtù sta nella mediocrità’ (che di solito presuppone una qualche dose di ignoranza). Mediocre, quindi, è bello! Qualcun altro avrà inteso ‘La virtù sta nei media’ cioè seguite la stampa, la tv, perché da questi strumenti vi giunge una immagine virtuosa dell’essere. E così, programmi come ‘Uomini e donne’ preparano ad incontri spersonalizzati, conoscenze virtuali, scambi di partner, sgretolando il concetto di sacralità della famiglia, di fedeltà. Si instaura l’idea di famiglia aperta, o addirittura ‘liquida’. Non esiste più una identità di rapporto: l’unicità della famiglia, che era alla base della costruzione della società, lascia il posto ad un interscambio dei ruoli, ad un disconoscimento di genere (genitore 1, genitore 2). Da anni, ormai, il ‘Grande fratello’, ci abitua all’idea di vivere ‘osservati’, e tutto spinge a convincerci che questa condizione sia non solo accettabile ma da preferire, al punto di cedere la nostra tanto decantata privacy.

C’è da molto tempo ormai una operazione di ottundimento delle coscienze, lo scopo è di addormentarle gradualmente, anestetizzare la parte affinché la puntura sia meno dolorosa, quasi impercettibile. E così finiamo con l’accettare tutto, come la metafora della ‘rana bollita’ che immersa nella pentola di acqua fredda non si accorge della temperatura che gradualmente sale, sino a trovarsi nell’incapacità di saltar fuori e salvarsi. A che punto è la temperatura dell’acqua nella pentola in cui siamo immersi? Alta, molto alta. Difficilmente riusciremo a saltar fuori. Anche perché siamo in pochi a lanciare gridi di allarme. Chi, come me lo fa, è ostacolato in tutto, ho dovuto chiudere due riviste di eccellenza perché cerco di svegliare le coscienze. E finirò bollito anch’io, visto che sono immerso nella stessa pentola. Per esempio: ormai tutti i social parlano dei soldati americani che sbarcano in Europa per una sospetta esercitazione alla frontiera con la Russia. Ebbene: non ci ho creduto per un bel po’, è la dimostrazione che sono mezzo bollito anch’io. Non ci ho creduto perché mi chiedevo: ‘Come mai i tg non ne parlano? Eppure sarebbe una notizia da prima pagina, da copertina dei telegiornali!’ Invece nulla! E come mai questa operazione si fa in piena epidemia? Con la gente tappata in casa e un clima da coprifuoco? Alla fine dell’emergenza coronavirus spero che riprenderemo ad abbracciarci anche se sono certo che molti, vittime della psicosi, non lo faranno più. Ci hanno indotti ad attenuare i rapporti sociali, ad abituarci a stare soli, ad aver timore degli altri, a non incontrarsi, a non protestare, a non… scioperare.

Le Cassandre come me gridano inascoltate, tristemente sto evidenziando che le rane stanno per essere bollite. Ci convinceranno che, per il nostro bene, con un microchip sottopelle potremo essere monitorati contro i virus, e noi accetteremo di farlo inserire nel nostro polso, ci sentiremo più sicuri, più protetti, più tecnologicamente moderni ed efficienti. La fantascienza è ormai realtà. Le ‘cassandre’ inascoltate moriranno abbandonate nell’oblio, mentre un nuovo modello di cellulare nascerà con l’applicazione già installata che, partendo dal nostro DNA e, grazie al collegamento col microchip, analizzando i nostri parametri fisiologici, ci dirà, ora per ora: cosa mangiare, cosa comprare, dove andare. Ma, tranquilli, sarà tutto per il nostro bene!